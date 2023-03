Flo Ridas sønn innlagt på sykehus - falt over 15 meter

Sønnen til Tramar Dillard (43), bedre kjent under artistnavnet Flo Rida, måtte hastes til intensivavdelingen etter et fall fra et vindu i femte etasje. 6-åringen skal ha falt over 15 meter.

Det skriver TMZ.

Flo Rida tok til sosiale medier etter den alvorlige hendelsen for å takke for støtten.

– Takk til alle som har kommet med sine bekymringer og bønner for sønnen min. Han får den beste medisinske pleien og overlevde mirakuløst et tragisk fall. Jeg ber fortsatt om bønner mens han gjennomgår rehabilitering, men jeg setter pris på at dette forblir en privat sak, skriver rapperen i en Instagram-story.

#njmornings 6-year old son of rapper @official_flo hospitalized with serious injuries after falling from a 5th floor #JerseyCity apartment in early March. The child’s mother has filed a lawsuit claiming building equipped with windows that posed a hazardous condition. @News12NJ pic.twitter.com/Ahc9LiCjci — Tony Caputo (@TonyCaputo) March 30, 2023

– Mirakel at han overlevde

Advokat Steven Haddad forteller til TMZ at legene sier det er et mirakel at gutten overlevde fallet, og at han nå må lære å gå igjen.

Den lille gutten skal ha blitt gipset og kan knapt bevege seg. Haddad er advokaten til moren til gutten, Alexis Adams.

Ifølge juridiske dokumenter, innhentet av TMZ, anla Adams et søksmål mandag mot forskjellige enheter hun hevder er ansvarlige for sønnens fall. De tiltalte inkluderer et byggefirma og et vindusmonteringsfirma.

Falt i betongfortauet

I dokumenter innhentet av TMZ skal Adams ha fortalt at hendelsen skjedde i begynnelsen av mars, og hun hevder at de tiltaltes uaktsomhet førte til at sønnen falt fra vinduet til betongfortauet nedenfor.

Dette etterlot ham med alvorlige skader. Den lille gutten skal ha pådratt seg en revet lever, kollapsede lunger, brudd i føttene og bekkenet, og indre blødninger.

Tilbake i 2018 rapporterte DailyMail at Flo Rida ikke hadde møtt sønnen. Den nåværende statusen på forholdet er uklart.

Flo Rida gjorde seg godt kjent for verden da han slapp sin første singel «Low» i 2008.

I 2021 deltok han i Eurovision Song Contest for San Marino, sammen med Senhit og sangen «Adrenalina».