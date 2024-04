Flere trodde han var død etter dette: – Et overtramp

Forrige uke delte dirigent i «Demenskoret» Kim Wigaard (36) den triste nyheten om at et av deres kormedlemmer, Liv, var død.



«Liv forlot oss natt til tirsdag. På vegne av koristene, de pårørende, Nasjonalforeningen Oslo Demensforening, alle involverte i TV-serien, Jelena og meg, går våre varmeste tanker, kondolanser og styrkeklemmer ut til Kristin og hele familien», skrev han innledningsvis på Instagram.

Flere medier omtalte nyheten, blant dem nyhetsnettstedet Se og Hør.

Måten dødsfallet ble fremstilt på av sistnevnte får Wigaard til å reagere kraftig.

Trodde det var Wigaard som var død

I en TikTok-video publisert på hans egen kanal denne uken, sier Wigaard innledningsvis:

«Jeg synes at journalister må ta ansvar for hva de velger å vise som er sannheten på førstesiden, eller for at folk skal trykke deg inn på linken. Dette er ikke sant, jeg er ikke død. Men det kan det se ut som her».

Les hva Se og Hør og Google svarer lenger ned i saken.

Ble nedringt

Til God kveld Norge forteller Wigaard at han ble nedringt og fikk mange bekymringsmeldinger onsdag og torsdag forrige uke, uten at han skjønte hvorfor.

– De siste to dagene var vanskelig fordi vi mistet et av våre kjære kormedlemmer i «Demenskoret» , Liv. I den sammenheng hadde «Demenskoret» og jeg delt tanker og minner i et innlegg på Instagram med godkjennelse fra pårørende, sier han og utdyper:

– Media plukket det fort opp, og skrev flere saker som i utgangspunktet bare var varme og verdige.

En av dem som tok kontakt var, ifølge 36-åringen, en journalist fra Se og Hør.

Vedkommende skal ha sendt en fin og respektfull melding, hvor vedkommende informerte om at de kom til å skrive en sak.

– Og spurte om jeg hadde en kommentar. Jeg svarte at det har jeg ikke, og viste til Instagram-innlegget.



Det som dukket opp på Google, til Wigaards store overraskelse, var et bilde av han med teksten: «I sorg: NRK-profilen er død».

DØD: På Google var det dette bildet som møtte Kim Wigaard. Foto: Skjermdump / TikTok

36-åringen ser svært alvorlig på dette, men hevder Se og Hør skal ha ringt og beklaget seg.

– Uansett hva som har skjedd, om det er Se og Hør som har gjort en feil, eller om det er Google som er ansvarlig - finner jeg meg ikke i dette og synes det er uredelig og alvorlig.

– Et overtramp i mitt liv

Dirigenten forteller videre at han synes det er respektløst overfor familien, og alle som er i sorg over dødsfallet til kormedlemmet.

– Jeg kjenner også at dette er et overtramp i mitt liv, og når det kommer til retningslinjer for de som skriver overskriftene i redaksjonen.

Han utdyper at han trodde bedre om redaksjonelle vurderinger når det gjelder clickbait.

– Og om det ikke var intensjonen at dette skulle skje, er det likevel ikke mitt ansvar, og viktig å være svært påpasselig når man omtaler saker som dette.

– Bør beklage seg

Fagmedarbeider på Institutt for journalistikk (IJ) og ekspert på pressetikk, Trygve Aas Olsen, sier følgende om saken i en epost:

– De fleste vil nok tro at Kim Wigaard er død, når de ser et bilde av ham med tittelen «I sorg: NRK-profilen er død» under.

PRESSEETIKK: Ekspert på presseetikk, Trygve Aas Olsen mener Se og Hør bør beklage til Kim Wigaard. Det bekrefter redaktør Jonas Jørstad at de har gjort. Foto: Sturlason / Aschehoug

– Hvis Se og Hør vil at leserne skal tro dette, for å innkassere noen kjappe klikk, så er det skammelig.

Men dersom det er en tabbe, mener Olsen at bladet bør rette opp og beklage til Wigaard.

Dette svarer Se og Hør

Overfor God kveld Norge bekrefter Jonas Jørstad, redaktør for nyhetsnettstedet Seoghør.no, at han har vært i dialog med Wigaard og beklaget for hendelsen.

– Da vi ble oppmerksom på TikTok-videoen til Kim, ringte jeg ham umiddelbart og beklaget, og fortalte at vi også var ganske overrasket over dette. Vi begynte å undersøke grundig hva det kunne komme av.

– Vi er lei oss for at det har fått den konsekvensen for Kim.

BEKLAGER: Redaktøren for Seoghør.no, Jonas Jørstad, beklager til Kim Wigaard. Foto: Jørgen H. Sørlie

Redaktøren opplyser om at det hele er en teknisk feil, og at de når jobber for å rette opp feilen.

– Det er rett og slett en teknisk gåte for oss hvordan dette har skjedd, sier Jølstad til God kveld Norge.

Han opplyser etter å ha gransket dette nøye, så er det trolig Google som har fanget opp bildet Se og Hør har brukt inni artikkelen.

– Vi må ta en prat med Google

Om det er en automatisering, så har de forkortet tittelen sånn at stikktittelen: «Kim Wigaard» er bortfalt, mener Jørstad.



– På Se og Hør sin forside var det aldri noe bilde alene med Kim Wigaard. Der var det bilde av Kim og Liv.

– Det er ingen redaksjonell vurdering fra vår side.

Redaktøren forteller at det er viktig for Se og Hør at slike ting ikke skjer igjen.

– Vi har ikke landet helt på hvordan vi skal endre på rutinene ennå, kanskje vi må ta en prat med Google.

God kveld Norge har lagt frem kritikken fra Wigaard, og Jørstad har forståelse for hans reaksjon.

– Vi tar det alvorlig, og har gjort alt vi kan for å finne ut av det, og skal fortsette med det.

– Vi har ikke skrevet tittelen i saken, så det blir litt vanskelig å ta selvkritikk på det, avslutter han.

– Tar gjerne en prat med Jørstad

Kommunikasjonssjef for Google, Sondre Ronander, har blitt forelagt Se og Hørs påstander om at dette er en automatisering fra Google.

TILBYR: Kommunikasjonsjef i Google, Sondre Ronander, forteller at de tilbyr flere muligheter for å kontrollere hvordan saker fremstår. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Google Nyheter bruker innholdet som er publisert av mediet selv, og vi tilbyr flere muligheter for å kontrollere hvordan saker fremstår på tvers av flater, sier han og avslutter:

–Vi tar gjerne en prat med Jørstad for å forklare hvordan systemene fungerer.