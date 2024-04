Flere klager på NRK-programmene: – Kunne ikke tro det var sant

Torsdag er det nytt møte i Kringkastingsrådet. Det er mottatt hele 471 henvendelser, hvor sju klagesaker skal til behandling.

Blant sakene som skal opp til behandling er banning i «Norges tøffeste».

Debattens «humorstunt», der de inviterte komiker Sunniva Tillson som karakteren «StSunniva» for å snakke om menns helse, og NRKs dekning av kongens syketransport fra utlandet, skal også opp til behandling.

Banning i beste sendetid

Ifølge klagedokumentet til Kringkastingsrådet har det kommet inn flere klager på banning fra både deltakere og programleder Jørgine Vasstrand (34) i «Norges tøffeste».

«NORGES TØFFESTE»: Det er kommet inn klager på både deltakerne og programleder Jørgine Vasstrand. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

– For en dårlig påvirkning NRK bedriver med å sende program med alle de banneord som finnes. Kveldens «Norges tøffeste» var enda et bevis på dårlig etikk og dømmekraft, heter det i en av klagene på programmet.



– Er det ikke mulig å lage dette programmet med å redusere banning, i alle fall droppe banning i teksting? Ikke særlig gøy å se med barna. «Satan», «fy faen», «helvete» og «fette» i hver eneste setning, slitsomt, skriver en annen.

– Har sett programmet med barnebarna som vi prøver å oppdra til å bruke et språk uten banning. Hva er det som gjør at en offentlig kanal kan stå inne for dette språket er til å undre seg over. Spesielt reagerer jeg på at en programleder banner ved formidling, skriver enda én.

– Dette er vi klar over



Prosjektleder i NRK, Solveig Hareide, sier til God kveld Norge at de setter pris på all tilbakemelding og engasjement rundt produksjonen som kan gjøre de bedre.



– «Norges tøffeste» er opptatt av å gi vårt unge TV-publikum historier som både er viktige og underholdende. For eksempel gjennom å vise gode forbilder som tar godt vare på hverandre, sier hun før hun tilføyer:

– Det som skjer mellom deltakerne skal være så naturlig som mulig, og det er ingen aktiv regi på det som skjer mellom konkurransene. Derfor blir språket litt annet enn det det ville vært dersom en regissør pratet til de under opptakene og kunne minnet de på det.

Hun forklarer at deltakerne fort glemmer at det er kamera til stede, og derfor snakker til hverandre som de gjør til vanlig.

– Dette er vi klar over før vi setter i gang, derfor prater vi med alle deltakerne om det før opptaksstart og ber de spesielt være forsiktige med banning, forteller hun.

Hareide forklarer at de tar ut en del banning i klippen, men dersom de skulle fjernet alt ville de gått glipp av noen gode historier.

– Målgruppa vår er 20–29 år, men vi vet og at vi er et viktig program for tenåringer. Vi kommer til å fortsette å jobbe med å minske banning, men endå viktigere enn språket er handlingene til deltakerne, og historiene vi fokuserer på, sier hun og legger til:

– Der har vi fått mye rørende tilbakemelding på at vi betyr mye for unge som for eksempel har hatt problemer med selvbilde og identitet, og lar seg inspirere av en tøff og åpen skeiv deltaker eller en bredskuldret jente som snakker om hvordan hun har lært seg selv å elske den sterke kroppen sin. Både ros og ris gir oss motivasjon til å levere høyt nivå neste sesong og.

Reagerer på «humorstuntet»

«Debatten» har også mottatt en haug med klager etter at de inviterte «StSunniva» til å debattere med FpU-leder Simon Velle rundt temaet menns helse.

Bakgrunn for debatten var TV 2s sak om at FpU-leder Simen Velle mener det er et samfunnsproblem at en liten andel menn har eksklusiv tilgang på en stor andel av kvinnene.

KONTROVERS: FpU-lederen Simen Velle og Sunniva «St.Sunniva» Tillson dukket opp sammen på VILLOID-prisen etter «Debatten»-innslaget. Foto: Frode Sunde / TV 2

I det som så ut som et helt vanlig panel på «Debatten», møtte Tillson politikerens påstander

Hun sa at hun og vennene hennes har gjort sin egen «forskning».

– Jeg har ligget med veldig mange menn, og ut fra den forskningen sett et litt annet mønster. Blant annet vil jeg si at jeg og mine venninner de to siste årene har ligget med menn fra lavtlønnede yrker, arbeidsledige menn, menn med milde rusproblemer, menn med litt mer alvorligere rusproblemer, underernærte menn, overernærte menn. Og av alle dem var 95 prosent utseendemessig utfordret, eller stygge som noen kaller det, sa St. Sunniva i episoden.

Først etter fire minutter, ble det forklart at innslaget var en spøk.

– Grepet ble gjort for å sette Velles Tiktok-grep på spissen ved å se det fra en kvinnelig influensers ståsted. Men vi må også ta høyde for at det var et utradisjonelt grep som ikke alle umiddelbart forsto, sa redaktør for NRK Direkte, Kathrine Hammerstad, til Dagbladet etter kritikken.



Det har dog ikke stoppet seere fra å sende inn klager på programmet.



– Ble ikke helt vellykket



Knut Magnus Berge, nyhetsredaktør i NRK, sier til God kveld Norge at klagene ikke kom som et sjokk:



– Det er ikke overraskende at det kom reaksjoner på denne sendingen. Vi har jo konkludert selv, også offentlig, med at dette ikke ble helt vellykket.

Videre forklarer han bakgrunnen for valget om å lage humor av et seriøst tema:

– Vi ønsket å ta utgangspunkt i en såkalt «beef», en offentlig krangel, mellom Simen Velle og karakteren St. Sunniva i sosiale medier, som oppspark til Debatten. Men vi overvurderte nok i hvor stor grad vårt publikum kjente til denne disputten og undervurderte å klargjøre premissene for dette stuntet.

Likevel ser nyhetsredaktøren frem til fremtidige program:

– Jeg mener Debatten skal fortsette å være en utfordrende og leken arena, der vi våger å skille oss litt ut.

– Men risikoen for at vi kommer til å gjøre akkurat dette igjen er relativt liten.

– Hele husholdningen var i sjokk

Hele 20 klager har blitt sendt inn til Kringkastingsrådet på «Debatten»-episoden.



Slik lyder noen av klagene:

– Først var jeg i vantro over at en kvinne kunne si det hun sa, men så kom det virkelige sjokket da programleder sa at dette var kun en arrangert spøk. Kunne ikke tro det var sant. Jeg vil gjerne at NRK kommer med en beklagelse, skriver én.

– Hele husholdningen var i sjokk av «spøken». Det var helt unødvendig å ha en spøk som fjernet fokus fra det som faktisk var viktig. Gjør det bedre, skriver en annen.

– Det er urovekkende at statskanalen hyrer inn komikere for å neglisjere aktuelle samfunnsutfordringer. Det svekker deres troverdighet og tar vekk fokuset på de problemene som skal igangsettes, skriver en tredje.

God kveld Norge har vært i kontakt med manageren til Sunniva Tillson, Petter Vistung.

Vistung svarer på vegne av Tillson at hun ikke har så mange kommentarer til saken utover at hun er overrasket over at de ikke har kommet inn flere klager, siden hun selv oppfordret folk til å klage dagen etter Debatten.

– Bare 20 klager? Ola Svenneby fortalte meg at han fikk over 600 klager etter å ha vært med på «Nytt på nytt», sier Tillson i en epost.

Kongens sykehustransport

Ikke nok med det. Det har også kommet en rekke klager inn på NRKs dekning av Kongens sykehustransport fra utlandet, etter at han fikk en infeksjon under en ferietur på øya Langkawi i Malaysia.

SYK PÅ TUR: Kongen ble syk med en infeksjon 27. februar under en ferietur i Malaysia. Foto: Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NRK er dog ikke det eneste mediehuset som har fått kritikk etter dette.

Flere mener norske medier har opptrådt respektløst i dekningen av kong Haralds sykehusinnleggelse, på grunn av medias fokus på kostnadene knyttet til reisen hjem.



Ellers skal disse sakene opp til behandling; dekning av konflikten i Midtøsten, dekning av Palestina-aktivister, manglende teksting av program, klage fra AAP-aksjonen (arbeidsavklaringspenger).

Kringkastingsrådet holder møte torsdag 18. april klokken 08.55.