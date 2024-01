Flere kjendiser dropper Eurovision: – Forferdelig

I mai går Eurovision Song Contest av stabelen i Malmö, hvor 37 land skal kjempe om å komme til topps i konkurransen.

Israel er blant landene som skal delta, noe som har skapt sterke reaksjoner hos flere, grunnet den pågående konflikten mellom Hamas og Israel.

Deltakelsen til sistnevnte har resultert i at flere nå velger å avstå fra sendingen som blir sendt på NRK til våren.

– Jeg synes Norge skal boikotte. Jeg synes ikke vi skal være med, jeg synes det er helt latterlig. Hva er det vi driver med?



Det sier influenser og TV-profil Øyunn Krogh (28) til God kveld Norge.

TATT ET STANDPUNKT: Øyunn Krogh legger ikke skjul på hva hun mener om Israels deltagelse i ESC. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Bittert



Krogh innrømmer at hun i utgangspunktet er en stor MGP-fan, men at hun i år synes det er vanskelig.

– Jeg synes det er helt sykt at Israel får være med. Jeg synes det er bittert og koser meg ikke så mye med det i år.



Det er ikke første gang Krogh har latt seg reagere på konkurransen.

– Jeg synes det var pinlig i fjor, da vi hadde et helt Eurovision til ære for Ukraina. Israel var med og fikk nesten flest poeng av alle, hvor de som delte ut pris, i samme setning som de ga sin støtte til Ukraina sa: «and 12 points goes to amazing Israel».

– Det er jo en parodi på hvilken verden vi lever i, avslutter hun.

Hva mener NRK og EBU? Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) har tidligere sagt at det er uaktuelt å utestenge Israel fra årets konkurranse, som går av stabelen i Malmö i mai.

Også kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen har utelukket en boikott av Israel: – Å ta til orde for en boikott av Israel vil svekke NRK sin troverdighet som nyhetsformidler, sa hun til NRK etter at kringkastingsrådet behandlet et forslag om boikott. Det har blitt holdt demonstrasjoner i forbindelse med begge de første delfinalene i MGP.

Kilde: NTB

– Hvorfor i helvete?

Komiker Martha Leivestad (30) innrømmer at hun ikke følger med på Melodi Grand Prix og Eurovision, men er likevel klar i talen om hva hun tenker om situasjonen.

– Jeg synes det er helt forferdelig at Israel er med!

– Det skal være en fest, men det er mord som skjer der nede. Hvis Russland ikke får være med, hvorfor i helvete skal Israel være med? Jeg ser ikke på det uansett, men nå blir det et standpunkt, understreker hun.

FORFERDELIG: Martha Leivestad synes det er forferdelig at Israel skal få lov til å delta. Foto: Heiko Junge

En annen som kommer til å la TV-en stå avslått under hele Eurovision, er Fetisha Williams (30).

– Jeg kommer selvfølgelig ikke til å se på, men de gjør jo bare som de vil. De kommer jo sikkert til å være med.

– Jeg gidder ikke å støtte det og jeg håper jo ingen andre vil gjøre det, påpeker 30-åringen.



SKAL IKKE SE PÅ: Fetisha Williams er blant dem som har bestemt seg for å droppe Eurovision-sendingen. Foto: Espen Solli

Williams' podkast-kollega og nære venninne, Anine Olsen (23), stiller seg bak henne.

– Jeg har fulgt litt med på MGP, men kommer ikke til å se på Eurovision hvis Israel skal være med.

– I vennegjengen min er det «fy, fy», så vi skal boikotte Eurovision, hvis de får være med, sier Olsen.



– En fantastisk løsning

«Farmen»-profil Daniel Godø (32) legger frem et forslag, men beskriver det som en «urealistisk løsning» på den pågående Eurovision-debatten.

– Da er min løsning: inkluder Gaza. La dem også få delta. Jeg vet at det er et absurd forslag, men hvis Israel skal få være med, så skal i hvert fall den andre parten også få være med.

«FARMEN»-PAR: Daniel Godø og sammen med kjæresten, Anders Rydning. Foto: God kveld Norge

Farmen-vinneren mener løsningen ville vært en fin måte for folk å vise sin felles støtte.

– Så skal folk få se hva folket vil. Palestina/Gaza, hadde vunnet folkestemmene, akkurat som Ukraina gjorde. Det hadde vært et episk øyeblikk.



– Det hadde vært en fantastisk løsning, der folket kunne vist sin støtte i det formatet som Eurovision er.