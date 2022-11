Flere folkekjære artister må avlyse julekonserter - selger for få billetter

2. desember skulle Elisabeth «Bettan» Andreassen og Are Hembre hatt konsert i Selbu kirke. Denne er nå avlyst, grunnet labert billettsalg. Det var Nea Radio som først meldte dette, tirsdag kveld.

Konserten er en del av årets juleturné for Andreassen og Hembre, som finner sted i Trøndelag.

– Det er en dyr produksjon med teknisk rigg og et ensemble på 8 personer som reiser. Det er også en turné som foregår i Trøndelag, så publikum med billetter i Selbu får tilbud om å bytte til for eksempel Stjørdal eller Røros. Noe flere velger, sier daglig leder i Dora3, Børre Johnsen, til God kveld Norge.

IKKE BEKYMRET: Elisabeth Andreassen lar seg ikke knekke av at én av konsertene i årets juleturné er avlyst. Foto: Solum, Stian Lysberg

Dora3 er konsertarrangør, og det var de som tok avgjørelsen om å avlyse den kommende konserten.

– Billettsalget på resten av turneen ser ok ut, så det blir gjennomført som planlagt. Hvor mange billetter som må selges er litt forskjellig fra sted til sted. Vi bør selge minimum 200 billetter, sier Johnsen.

– Det er vanskelig å lese folks kjøpemønster. Kanskje er det vanskeligere å få ut folk på bygda, eller kanskje er tilbudet om julekonserter i Selbu for høyt, legger han til.

Elisabeth Andreassen lar ikke dette overskygge alt det positive hun opplever på veien om dagen.

– Vi merker litt av det alle nå. Men vi har tre fulle hus på Britannia Palmehaven, så vi er så fornøyde. Jeg har holdt på i 40 år, så jeg tenker ikke så mye på dette, sier hun til God kveld Norge.

– Lei oss

Artisten er heller ikke alene om å være rammet av labert forhåndssalg på enkelte konserter.

To av de kommende julekonsertene til Herborg Kråkevik er «avlyst», i Kristiansund og i Drammen.

TO KONSERTER AVLYST: 2 av 16 konserter i anledning Herborg Kråkeviks juleturné er avlyst. Foto: Roald, Berit

God kveld Norge har vært i kontakt med Kråkeviks management, som henviser oss videre til produsent Grappa Musikkforlag.

– Vi er naturlig nok lei oss for at vi måtte avlyse to konserter, men vi kjenner oss samtidig heldige. Det gir oss muligheten til å bruke energien på de 14 resterende julekonsertene med Herborg Kråkevik, og her om dagen hadde vi en overfylt Ålesund kirke, som dessuten ble utsolgt ganske fort, sier Desirée Molstad Myrvold i Grappa til God kveld Norge.

– Men så har vi måttet avlyse to konserter, så vi merker det jo. Jeg skjønner at folk blir bekymret, men vi velger å fokusere på den gode mottakelsen og de 14 konsertene som skal gjennomføres som planlagt, legger hun til.

– Går som planlagt

Mange store artistnavn står på plakaten med julekonserter i november og desember.

Blant disse er Alejandro Fuentes og Chris Medina, som alt er i gang med årets juleturné.

I GANG: Chris Medina og Alejandro Fuentes på årets juleturné. Foto: Kjetil Tefke

Der forteller produsent Lars Støvland at konsertene går som planlagt, da grensen for å avlyse er passert med god margin, men han erkjenner at kulturlivet generelt sliter med lavere forhåndssalg.

– Vi kommer til å spille alle konsertene. Vi kunne muligens ha håpet på et enda bedre forhåndssalg, sier Støvland til God kveld Norge, og presiserer at de likevel er godt fornøyd med salget og mottakelsen.

– Per nå ville vi tapt masse på avlysning, så det er uaktuelt. Vi hadde nok solgt enda bedre uten rentehopp og med billigere strøm, men vi er alt i alt veldig fornøyd, og koser oss på turné.

Artist Hanne Krogh skal også i gang med årets julekonserter, etter å ha vært på tur med «Lykken er å la det swinge» i høst. På egne Facebook-sider skriver Krogh at hun grunnet turneen i høst, vil gjennomføre få julekonserter i år.

På artistens hjemmeside står oppført åtte konserter i desember, og når vi spør Kroghs ektemann og manager Trygve Sundbø om foreløpig billettsalg, svarer han:

– Vi vil gjennomføre etter planen. Alt godt, og god jul.

– Det vil si at alle åtte annonserte konserter blir gjennomført som planlagt?

– Vi fokuserer på å lage best mulig konsert med Hanne, vår internasjonale operastjerne Thomas Ruud og fantastiske Anna-Lisa Kumoji og Gina Aspenes. Vi selger helt ok, og lover de som kommer en flott opplevelse, svarer han.

Dystre prognoser

I disse dager er også Trine Rein i gang med årets juleturné «Julegaven», der hun har med seg gjesteartist Adrian Jørgensen.

Da vi snakket med Rein i slutten av oktober, ytret hun en stor bekymring over en mørk tid i norsk kulturbransje.

– Vi må våge å snakke om det også når det ikke går bra. Ikke bare late som at alt er i skjønneste orden. Nå er vi i en helt ekstrem situasjon. Hvis man ikke får formidlet det ut, at om dere ikke kjøper billetter til arrangementer og aktører dere liker, så kan vi med stor sikkerhet forsvinne, sa hun til God kveld Norge.

BEKYMRET OVER UTIVKLINGEN: Trine Rein er på veien med årets juleturné. I forkant uttalte hun seg om det hun mener er en ekstrem situasjon i norsk kulturliv. Foto: Heiko Junge

Rein fortalte at det kommer til et punkt der hun sover dårlig om natten. Om ikke noe skjer snart, så vil mange måtte ta ting av plakaten.

Nå er turneen dog i gang, og på telefon fra turnébussen i Nordland, ser ikke Rein like mørkt på tingenes tilstand.

– Nå er vi i gang, og da er det ikke rom for bekymring. her må vi ha fullt fokus på jobben, sier hun til God kveld Norge.

– Vi har blitt veldig godt tatt imot. Det hører med til historien at det ikke har vært lett å selge billetter, men vi har hatt en fin tur hittil. sier hun.

I en artikkel publisert på NRK.no i oktober gikk det fram av en fersk undersøkelse utført av Norske kulturhus blant 130 kulturhus i Norge, at det denne høsten blir 40 prosent mindre aktivitet. Det betyr færre arrangementer for kulturliv. Dette igjen fører til at billettsalget kan falle med så mye som 65 prosent, sammenlignet med 2019.