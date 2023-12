Fladseth om nominasjon:– Setter det mye høyere

Komiker Henrik Fladseth (34) har i år gjort suksess med TV 2-serien «Føkkings Fladseth».

Nå har serien blitt nominert til årets humordrama-serie under Humorprisen 2023, som skal gå av stabelen den 12. januar.

God kveld Norge har i den anledning tatt en romjulsprat med Fladseth om nominasjonen, serien, det nye året og småbarnslivet.

Håper på ny sesong

«Føkkings Fladseth» har vært TV 2s store humorsatsing denne høsten. Komikeren har skrevet serien sammen med Øyvind Holtmon og Steinar Klouman Hallert.

Fladseth opplever responsen som god, men det er likevel noe han hadde håpet hadde gått bedre.

– Det har vært helt utrolig bra respons, gode tilbakemeldinger. Vi hadde håpet at flere skulle se den og gjerne nådd frem til alle i hele landet, men det er ikke alltid så lett, sier han.



NY SESONG?: Henrik Fladseth har foreløpig ikke svar på om det blir en ny sesong av serien. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

Likevel er komikeren fornøyd med resultatet og håper det blir en sesong til, men det avhenger i stor grad av seertallene. Det endelige svaret om det blir en ny sesong, har han foreløpig ikke.

– Det hadde vært veldig gøy å lage mer. Planen hele tiden har vært å lage et univers som vi kan bygge videre på, så vi ser flere muligheter der.



– Vi føler jo vi har laget en sesong som kan stå for seg selv også, men planen og ønsket er jo at vi får lage mer, sier han.



Foretrekker gruppenominasjon

Fladseth forteller at han har et nært forhold til Humorprisen. Han har selv vært nominert tidligere. I år er det TV-serien som kan vinne pris som årets humordrama-serie.

– Jeg føler jo at vi har laget et ganske tydelig humordrama, så det er gøy å bli nominert i den kategorien. Jeg føler at serien kan stå på litt flere bein, at det er drama der, men også veldig mange morsomme scener. Det er en veldig fin pris å være nominert til.

I starten av sin standup-karriere opptrådte Fladseth på Komiprisen som gikk på NRK.

– Humorprisen er på en måte en videreføring av den tradisjonen. Så det er noe man har fulgt med på og har tenkt at har vært viktig og gøy i alle år, helt siden jeg begynte med dette.

Komikeren forteller at han i stor grad foretrekker gruppenominasjon fremfor å være nominert til noe alene.

– Selv om jeg driver på mye alene med standupen og sånne ting, så er jeg egentlig veldig glad i lagspill og jobbe i team. Så jeg setter det mye høyere.

– Det å bli nominert til noe alene, kan nesten være litt ubehagelig. Eller ikke ubehagelig, men ikke noe jeg higer etter så mye nødvendigvis. Det er mye morsommere å være nominert og ha suksess sammen med andre, forklarer han.

NYTT ÅR, NYTT SHOW: Fansen kan glede seg over at Fladseth skal komme med et splitternytt standup-show på nyåret. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

Nytt show

På nyåret har Fladseth nok av planer. I starten av januar offentliggjør han nytt stand up-show, som har premiere 26.april.

– Stand up er en livsstil og en evig prosess. Showet blir en blanding av ting jeg har jobbet med noen år og sikkert noe som skrives kun timer før sceneteppet går opp på premieren.

– Hva kan publikum vente seg av dette showet?

– Masse kødd, vitser og historier. Det blir veldig lite seriøst. Ikke noe seriøst i det hele tatt faktisk, sier han lattermildt.



Roser samboeren

I tillegg til komikerjobben, ble Fladseth pappa for 1,5 år siden. På spørsmål om hvordan han kombinerer småbarnslivet og jobb, svarer han:

– Det er jo mer krevende på en måte, på en annen side blir man jo mer ordentlig. Man brukte kanskje litt for mye tid på å surre på byen og sånt. Så har jeg en samboer, som jeg deler ansvar med. Hun er uvurderlig der.



Fladseth forklarer at han ikke hadde klart å lage «Føkkings Fladseth», hadde det ikke vært for samboeren.

– Vi måtte ordne sånn at hun var mye hjemme og kunne ta han mye. Det var helt avgjørende for at vi skulle kunne lage den serien da vi gjorde. Da var han bitteliten.



– Julen har fått mening igjen



Julen har Fladseth tilbrakt på hytta med en liten del av familien. Han forteller at feiringen har fått ny mening etter han ble far.

– Før synes jeg julen var kjedelig og intetsigende, da jeg ikke var barn eller hadde barn selv. Så julen har fått mening igjen. Men han er fortsatt for liten til å skjønne en dritt. Spør han om han liker ribbe eller pinnekjøtt best, han skjønner jo ingenting, sier han humoristisk.

Komikeren gleder seg til sønnen forstår mer av julen.

– Jeg tenker at når det blir mer tradisjoner som man kan sette pris på, da får det litt mer mening.



– Hvilke juletradisjoner er viktig for deg å videreføre til sønnen din?

– Det gjelder å grave litt tilbake i hjernebarken og tenke på hva man selv satt pris på som liten. Det var ikke nødvendigvis så mye som skulle til, men det er noe fint ved å pynte treet og samles rundt det.

– Og dette med å pakke opp gaver og det å bruke litt tid på det. Det satt jeg veldig pris på, at man ikke bare skulle rive opp alle pakkene med en gang. At alle skulle få en pakke, så skulle man ta runden.

– Å bygge snøhule. Egentlig alle disse tingene man har glemt og ikke har synes har vært så gøy i voksen alder, men som er givende å vite at barnet skal gjennom de samme erfaringene.