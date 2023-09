Fjernet kurs etter massiv kritikk: – Trodde det var en spøk

Influenser Kristin Gjelsvik (37) lanserte nylig sitt eget «Glow up»-kurs.

«Mangler du livsgnist og energi? Trenger du inspirasjon i matveien? Drømmer du om din egen glow up?», er blant det som står skrevet i introduksjonen av kurset som har fått en prislapp på 3599 kroner.

Tjenesten tilbyr også de som sliter med mat om å spise med Gjelsvik.

«Synes du det kan være vanskelig å spise? Da skal du få lov til å spise med Kristin på video!», står det også i kursintroduksjonen.

Dette har fått flere til å reagere.

– Virket nesten ikke sant



Robert Magnussen har jobbet som personlig trener siden 2005 og driver nettsiden «Get in shape». Han reagerer sterkt på kurset Gjelsvik står bak.

SJOKKERT: Robert Magnussen trodde det var en spøk da han leste om kurset til influenseren. Foto: Privat

– Jeg trodde først det var en spøk, fordi Kristin er den influenseren i Norge som har ropt høyest og vært mest kritisk til andre influensere om deres holdninger og valg. Da virket det nesten ikke sant at hun – av alle – skulle lage kurs om kosthold, spising og trening, sier han til God kveld Norge.

Magnussen har selv kritisert kurset på sine sosiale plattformer.

– Det jeg reagerte desidert mest på er det som går på spising. Når du prøver å appellere til de som synes det er vanskelig med spising og har et anstrengt forhold til mat, har du bevegd deg inn i psykologifaget. Det er enda mer komplekst enn kosthold i seg selv, forklarer han.

Flere reaksjoner

Treneren forteller at han har mottatt meldinger fra flere likesinnede som også har latt seg sjokkere over kurset.

– Jeg telte opp istad og har fått over hundre meldinger i innboksen etter at jeg la ut storyen i går. Ikke en eneste har vært negativ til det jeg har lagt ut, og folk svarer at de er svært overrasket over at nettopp hun har laget et slik kurs.

REAGERER: På Jodel har reaksjonene strømmet inn. Foto: Jodel Les mer REAGERER: På Jodel har reaksjonene strømmet inn. Foto: Jodel Les mer REAGERER: På Jodel har reaksjonene strømmet inn. Foto: Jodel Les mer

Magnussen avslutter ved å si at han har tagget Gjelsvik i innleggene på Instagram i håp om et tilsvar, men foreløpig har han ikke hørt fra influenseren.



God kveld Norge har også forsøkt å få en kommentar fra Gjelsvik, foreløpig uten hell. Vi har også kontaktet Mikrosteg som er nettsiden hvor kurset ble lagt ut for salg, men heller ikke de har svart på våre henvendelser.



Sender feil signaler

Også generalsekretær i ROS, Rådgivning for Spiseforstyrrelser, Irene Kingswick reagerer.

Hun forteller at kursinformasjonen er ikke en tekst ROS ville valgt inn mot en målgruppe som i stor grad sliter med lav selvfølelse.

– Jeg aner ikke hva som ligger bak «glow up» men det kan virke som om kurset på 21 dager skal gi deg både livsgnist, energi og inspirasjon i matveien. Dette er kanskje rettet mot en helt annen målgruppe enn de som sliter med en spiseforstyrrelse eller spiseproblematikk? Det håper jeg i alle fall, sier hun til God kveld Norge.

Hun mener influenseren sender ut feil signaler til en sårbar målgruppe.

– Dersom du har en utfordring i forhold til kropp og mat er det som regel en utfordring å spise sammen med andre. Jeg kan ikke se for meg at denne utfordringen knyttet til skam forsvinner fordi du blir tilbudt å spise med en kjent person.

– Signalene dette sender ut er at Kristin ikke helt har forstått hva det vil si å ha en spiseforstyrrelse. Hva mener Kristin når hun skriver «synes du det kan være vanskelig å spise?» Har du for eksempel utviklet anoreksi er det svært vanskelig å spise. Skal Kristin hjelpe disse? De trenger hjelp fra spesialisthelsetjenesten og ikke fra en influenser.

– Kan gjøre vondt verre

At Gjelsvik uten kompetanse og erfaring til ernæring og trening tilbyr veiledning kan ende opp med å gjøre situasjonen verre, ifølge Kingswick.

– Spiseforstyrrelser og spiseproblematikk kan være svært sammensatt. Dersom du ikke har noe erfaring med dette fra før er det lett å trå feil, gi feile råd, bruke ord og uttrykk som kan gjøre vondt verre.

Generalsekretæren ønsker ikke å uttale seg ytterligere om kurset, men presiserer at kunnskap og er faring er veldig viktig når du skal begi deg ut på et svært komplekst område.

Det kan nå se ut som kurset er fjernet fra nettsiden hvor det først ble lagt ut for salg.

– Jeg tenker det må bety at de har innsett at innholdet i kurset ikke var godt nok, sier Kingswick.

Fjernet fra nettsiden

Avslutningsvis forteller hun hva man burde gjøre dersom man sliter med spiseforstyrrelser.

– Oppsøke hjelp. Det kan være å betro seg til en god venn man stoler på, oppsøke fastlege, helsesykepleier, annen terapeut eller henvende deg til ROS- Rådgivning om spiseforstyrrelser hvor du ikke trenger henvisning fra lege og hvor du kan få gratis samtaler.

– Og en siste ting. Mange tror de er alene om å ha det så vondt og vanskelig i forhold til egen kropp og mat. De er langt ifra alene. Når de først våger å fortelle det til noen vil de oppdage at det dessverre er veldig mange andre som også synes at dette er vanskelig. Men det er hjelp å få og de aller fleste blir helt frisk!