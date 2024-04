Fikk skremmende beskjed: – Ble helt hysterisk

Forrige uke delte ekteparet Katarina Flatland (34) og Harald Dobloug (34) om deres påskeopplevelse med norsk helsevesen, uten å gå for mye inn på grunnen til at de endte hos legevakten.

I den nyeste episoden av podkasten deres «Åpen Journal», forteller paret om den skremmende situasjonen som oppstod i påsken, der deres yngste sønn måtte på legevakten.

– Det var en helt sjelesettende opplevelse som du og jeg hadde. Det vil jeg klassifisere som topp tre verste øyeblikk i mitt liv, sier Flatland tidlig i episoden.

– Skikkelig kjip sykdom

Paret forteller at sønnen, Bastian, var syk og at de derfor hadde samlet urinen hans i en pose. Slik man ofte gjør på babyer for å finne ut om de har en urinveisinfeksjon.

Da de hadde fått testet urinen hos legevakten, fikk de beskjed om at han trolig hadde fått diabetes, ettersom legene hadde funnet glukose og ketoner i urinen.

Diabetes type 1 Diabetes type 1 er en sykdom der kroppen slutter å produsere insulin. Insulin er et livsnødvendig hormon, og har du diabetes type 1 må du tilføre kroppen insulin resten av livet.

Insulin er et hormon som sørger for at glukose (sukkerstoffer) fra karbohydratene i maten kan komme seg fra blodet og inn i cellene i kroppen, hvor glukose brukes til energi for kroppen. Insulin produseres av betaceller i bukspyttkjertelen. Ved diabetes type 1 blir betacellene ødelagt av kroppens eget immunforsvar. Uten insulin kommer ikke glukosen seg inn i cellene og glukosenivået utenfor cellene og i blodbanen øker. Dette kalles også høyt blodsukker. Kilde: Helsenorge Ketoner Ketoner i blod eller urin forteller oss med andre ord at cellene sulter. Ketonene som produseres når kroppen sulter, og når det er mangel på insulin, er kjemisk sett helt like, men de omtales gjerne henholdsvis som «sultketoner» og «diabetesketoner» ettersom de produseres i forskjellige situasjoner.

– Da ramlet min verden sammen. Jeg ble helt hysterisk. For meg så var det på en måte en beskjed som jeg går og frykter, fordi jeg har det selv, og synes det er en skikkelig kjip sykdom å få, forteller Flatland.



Ikke nok med at beskjeden var tung å få, TV-profilen følte også på enorm skyldfølelse. Hun forklarer at dersom et av barna får sykdommen, er det nærliggende å tro at det er genetisk fra henne.

– Gråt hysterisk



Programlederen forteller at flere tanker slo henne etter beskjeden. Tanken om at hun hadde gjort noe feil, at hun hadde sluttet å amme for tidlig og at hun hadde spist noe rart underveis.

I likhet med sin kone, hadde Dobloug mange tanker etter sykdomsbudskapet, og tenkte blant annet at han var nødt til å slutte i jobben. Han beskriver situasjonen som «helt forferdelig».

– Så gråt jeg hysterisk og du gråt, vi var helt fra oss, sier Flatland.

Via noen kontrollprøver fikk paret beskjed om at det ikke var diabetes allikevel. Prøven som først antydet at den lille gutten hadde fått sykdommen, var kontaminert.

Kontaminert prøve Kontaminere (l. contaminare – blande sammen) vil si forurensning, urenhet eller uønsket fremmedstoff eller bestanddel i en prøve, og som spolerer, ødelegger eller infekterer og gjør et materiale eller prøve uren og uegnet til sitt påtenkte formål. Kilde: Institutt for biovitenskap / UIO

Lettelsen var stor da de fikk kontrabeskjeden, men opplevelsen har likevel satt sine spor.

– Det går jo absolutt fint å leve med diabetes og ikke minst få et barn med diabetes, men jeg fikk veldig mange følelser på en gang, som har satt litt spor. Jeg kjenner fortsatt litt på det, forteller Flatland.

Sjelden hos de minste

Barnelege ved Aleris, Maria Bunæs, forteller at diabetes type 1 er den vanligste formen for diabetes hos barn. Hun opplyser at i Norge får litt over 400 barn diabetes type 1 hvert år, hvor de fleste er mellom 8 og 15 år.

– Cirka 20 prosent av barna er yngre enn 5 år. Det vil si at det er mulig, men noe mer sjelden å se debut av diabetes type 1 hos de aller minste barna.



Bunæs forteller at man fortsatt ikke helt vet hva som forårsaker diabetes type 1.

– Årsaken skyldes til en viss grad arv, men ukjente miljøfaktorer som for eksempel ulike virus, betyr minst like mye. Man har sett at diabetes type 1 hos far medfører litt større risiko enn hos mor, forteller hun og fortsetter:

– Man har per i dag ikke sett at det er noe man kan gjøre «annerledes» for å unngå å utvikle diabetes type 1.



Tøft og belastende

Bunæs sier at det å leve med en kronisk sykdom både kan være tøft og følelsesmessig belastende.

– I begynnelsen er det mye som skal læres både for foreldre og barn. Det er naturlig å føle på utilstrekkelighet og gjerne redsel for å gjøre noe galt.

Heldigvis mener barnelegen det går an å leve et godt og nesten helt normalt liv med diabetes type 1, men det krever en god del planlegging.

– I prinsipp kan en pasient med Diabetes type 1 spise all form for mat og drikke og være med på alle de samme aktivitetene som andre barn.

– Barnet må lære seg å selv sette insulin, administrere pumpen og ta hensyn til høyt eller lavt blodsukker.

Ekstra hensyn

I tillegg må man ta ekstra hensyn til at blodsukkeret kan variere i forbindelse med aktivitet, feber, ferier eller for eksempel pubertet og vekst.

– Febersykdom kan føre til høyere blodsukker verdier og kan gjøre det vanskeligere å justere blodsukkeret.

Bunæs forteller at syreforgiftning er den mest fryktede komplikasjonen ved diabetes type 1.

– Dette er en tilstand som utvikler seg hvis kroppen er nesten tom for eller ikke har fått tilstrekkelig insulin. Dette kan gi symptomer som oppkast, kvalme og økt tørste.

Heldigvis får diabetikere i Norge god og tett oppfølging av helsepersonell.

– Er et barn med diabetes type 1 ikke i form, skal man ha lav terskel for å kontakte sykehuset, sier legen avslutningsvis.