Fikk sjokk da hun hørte lyden fra egget som kokte

– Jeg fikk frysninger, det var en ubehagelig opplevelse, sier Betina Claesson (23) til God kveld Norge.

Jessheim-jenta har gjort seg godt bemerket på Tiktok, hvor hun mandag ettermiddag delte en oppsiktsvekkende video med sine 121.000 følgere.

I videoen filmer 23-åringen at hun skal koke to egg, da det plutselig oppstår en merkelig lyd fra ett av eggene.

Og lyden skal tilsynelatende høres ut som lyden av fuglekvitring.

–lkke rart man lurer

Det var først etter at 23-åringen hadde kokt eggene i seks minutter at lyden plutselig oppstod.

– Lyden kom med en gang da jeg fjernet kjelen fra platen. Lyden var så høy og den varte lenge, det var umulig å ikke høre det.

Hun beskriver lyden som ubehagelig.

– Vil jo ikke høre lyden av dyret du skal spise.

Kort tid etter begynte hun å filme lyden.

Claesson forklarer overfor God kveld Norge at det ikke er rart man begynner å lure når man aldri har hørt slike lyder fra et egg før.

– Alt som er ukjent, er jo skummelt.

Dermed la 23-åringen ut videoen på Tiktok for å finne ut om flere hadde opplevd dette.

Fikk flere tips

«Håper noen har en bra forklaring», skriver hun under videoen.



I kommentarfeltet har flere av følgerne hennes kommet med forslag til hva lyden kan være.

– Flere virker overbevist om at det er noe inni egget, ifølge Claesson.

MASSIV RESPONS: TikTok-profil Betina Claesson forteller at responsen etter at hun la ut videoen har vært stor. Foto: Privat

Hun presiserer at flere av følgerne har kommet med tips, som å lyse med lommelykt på eggene, holde dem varme, og å ikke røre dem.

– Enkelte har skrevet at det bare er luft som strømmer ut av et lite hull. Det var faktisk det jeg håpet på.

Til slutt tok Claesson motet til seg og hentet samboeren slik at de kunne åpne eggene.

Dette kom lyden av

Da Claesson åpnet egget, viste det imidlertid seg å være et helt vanlig kokt egg.

Hva kan lyden fra egget da ha vært?

God kveld Norge tar kontakt med Rita Kylling, veterinær og seniorrådgiver i MatPrat for egg og kjøtt, for å finne ut hva lyden kommer av.

Kylling forklarer at denne lyden kan komme av at når egget kokes, er det vesker og luft inni egget som utvider seg. Og da kan det komme ut gjennom porer i egget.

OPPLYSER: Seniorrådgiver i MatPrat forteller hva lyden fra egget til Betina Claesson kommer av. Foto: Matprat

Dersom egget holder på å sprekke kan pipelyden oppstå.

– Det er på grunn av at eggeskallet er porøst, og har opp til ti tusen porer i hvert egg som gjør at det puster, og slipper oksygen inn og fuktighet ut, sier seniorrådgiveren.



Hun har ikke en oversikt over hvor ofte slike ting skjer.

– Har man egget romtemperert først er det mindre sannsynlig for at det sprekker eller kommer pipelyder.

Kylling forklarer videre at dette fenomenet er derfor helt naturlig og ufarlig.

– Egg som selges for konsum blir svært nøye gjennomlyst og kontrollert på eggpakkeriene for å sortere ut avvikende egg. Og sannsynligheten for at et konsumegg er befruktet er svært liten.

– Men det er jo forståelig at dette oppleves som ubehagelig, avslutter hun.