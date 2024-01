Fikk saftig bonussjekk etter navnkluss

27-åringen Tom Holland er en del av Marvel-universet, der han som Peter Parker drar på seg Spiderman-drakten og hjelper til med å redde verden.



En rolle som kanskje ikke så overraskende - er ganske godt betalt.

Det ble nylig avslørt, men imidlertid ikke av «Spiderman»-stjernen Tom Holland selv, men av medskuespiller og navnebror Tom Hollander (56).

Tikket inn en epost

Den 56 år gamle skuespilleren Tom Hollander, kjent fra suksesserien «White Lotus» var tirsdag kveld gjest i TV-programmet «Late Night With Seth Meyers».

Her kunne Hollander nemlig fortelle om en helt spesiell epost han fikk.



A Private War Premiere - Los Angeles. Tom Hollander at "A Private War" Los Angeles premiere held at the Samuel Goldwyn Theatre on October 24, 2018 in Beverly Hills, CA. URN:39316742 Foto: O'Connor/AFF-USA.com

56-åringen var i England for å besøke en venn som spilte på et teater.

– Jeg satt blant publikum da det tikket inn en epost, forteller han til Page Six og legger til:

– I emnefeltet sto det at det var den første bonusen for filmen «Avengers».

Til tross for at Hollander selv var ganske sikker på at han ikke har vært med i noen superheltfilm, tok nysgjerrigheten overhånd og han åpnet eposten.

– Sjusifret bonus

I eposten lå det nemlig vedlagt en bonussjekk, tilegnet Tom Holland, og ikke Tom Hollander.

– Det var utrolig mye penger. Det var ikke lønnen hans, men hans første bonus for kinosalget. Og ikke hele bonusen, men den første. Det var mer penger enn jeg noen gang hadde sett, fortalte han og la til:

– Det var en sjusifret sum.

Selv om det nøyaktige beløpet ikke ble nevnt, er det ingen tvil om at det er ekstremt godt betalt for Tom Holland å spille Spiderman.

Ifølge Parade ble han betalt 1,5 millioner dollar, som tilsvarer omtrent 15 millioner norske kroner da han spilte rollen i den første «Spiderman» filmen.

Etter hvert som Holland har blitt en større stjerne, har også lønnen hans økt.

Han skal angivelig ha tjent hele 10 millioner dollar, som tilsvarer over 104 millioner norske kroner for «Spider-Man: No Way Home», ifølge US Sun.

Bortsett fra deres økonomiske sammenblanding, spøkte Hollander videre med at han ofte blir introdusert for noen som er «veldig, veldig spent» på å endelig få møte ham, men som raskt blir «forvirret og deretter skuffet» når de innser at Hollander faktisk ikke er den yngre skuespilleren, Tom Holland.