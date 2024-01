Fikk kameratrøbbel under intimscene

Skuespillerinne Florence Pugh (28) har den siste tiden vært aktuell for sin rolle i storfilmen «Oppenheimer».

Her spilte hun Jean Tatlock, som var i et forhold med Cillian Murphys (47) karakter og hovedrolle, J. Robert Oppenheimer.

Under en opptreden på et Universal Pictures-arrangement, sammen med Murphy, Emily Blunt og Jamie Dornan som moderator, delte Pugh om en pinlig hendelse fra innspillingen.

KOLLEGAER: Florence Pugh, Emily Blunt, Cillian Murphy og Robert Downey jr. har alle roller i storfilmen. Foto: Chris Pizzello

– Begge var nakne



Det oppsto nemlig noen tekniske problemer under en sexscene mellom henne og Murphy.

– Midt i sexscenen vår gikk kameraet i stykker. Ingen vet dette, men det gjorde det, sier hun og fortsetter:



– Kameraet vårt gikk i stykker da vi begge var nakne, og det var ikke ideell timing.

Skuespillerinnen forklarer videre at produksjonen ikke hadde flere kameraer tilgjengelig i øyeblikket da problemene oppstod.

– Cillian og jeg er i dette rommet sammen. Det er et lukket sett, så vi holder begge kroppene våre «slik», sier hun og legger armene rundt seg.

– Øyeblikk for å lære



En person skal så ha kommet inn i rommet for å fikse kameraet.

– Jeg tenkte at dette er mitt øyeblikk for å lære. «Så fortell meg, hva er galt med dette kameraet?», husker hun tilbake at hun sa til personen som kom inn for å bidra.

Videre forteller Pugh at regissør Christopher Nolan forklarte at det var et problem med måten lyset traff på.

– Det var bare sprøtt at hver person på dette settet var så kunnskapsrik og så klar for å lage denne typen film, at det ikke var et eneste kjedelig øyeblikk. Det hele var fantastisk. Det føltes som om vi var heldige som var der hvert sekund av dagen.

«Oppenheimer» har mottatt flest nominasjoner i forkant av Oscar-utdelingen i år, og er nominert til hele 13 priser.