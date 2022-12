Fikk hjernerystelse under innspilling

SUKSESS: Ine Marie Wilmann har fått gode tilbakemeldinger for rollen i Troll. Foto: FRANCISCO MUNOZ/NETFLIX

Den norske storfilmen Troll har gjort stor suksess på Netflix, og nylig toppet den listen over ikke-engelskspråkelige filmer, i tillegg til å ha satt strømmerekord.

Da God kveld Norge møtte hovedrolleinnehaver Ine Marie Wilmann kunne hun fortelle at de brukte en ganske ny teknologi på settet.

– Vi har hatt mye ny teknologi som ikke har blitt brukt i Norge før. Vi har ikke brukt grønnskjerm på bilscener og slikt, sier Wilmann.

Kort fortalt så har de byttet ut grønnskjerm med ledskjermer, så det som skal være i bakgrunn av skuespillerne er filmet, så blir det vist på alle kanter ved hjelp av skjermer rundt skuespillerne.

Spøy og spøy

Denne teknologien ble også brukt i storsatninger som Disneys Obi-Wan Kenobi og The Mandalorian. Men for Wilmann ble det utfordrende med så mye bevegelse rundt seg på sett.

– Jeg ble altså så bilsyk. Eller helikoptersyk. Vi holdt på med helikopter og det fløy på alle skjermene. Går helikopterer i 30 km/t så går det så fort på skjermene også. Jeg kasta opp og kasta opp, og var helt hvit i ansiktet, minnes skuespillerinnen.

Skuespillerkollega Kim Falck husker det godt.

– Det var verre for deg enn å faktisk fly et helikopter, for vi gjorde jo det på ekte og, smiler han.

Fikk hjernerystelse

Wilmann kan også avsløre at hun skadet seg under innspillingen.

– Jeg klarte å kaste meg inn i et kamera og fikk hjernerystelse, forteller hun, og utdyper:

– Jeg hadde et kamera ganske tett opptil som jeg ikke visste om. Så i det vi kaster oss vekk fra en trollarm, så kasta jeg meg med full kraft inn i et filmkamera med hodet først. Det er jo ikke så veldig lurt, sier hun og ler av det hele.

Det kan være dramatisk på ett filmsett når hovedrollen blir skadet, men i følge Wilmann så gikk det fint.

KVALM: Ine Marie måtte spy flere ganger av å kjøre helikoptersimulator. Foto: Photo credit: Francisco Munoz

– Jeg ble godt ivaretatt. Jeg ble plastra opp og stripsa, og fikk mye smertestillende.

Falck forteller at de skulle ha en planlagt pause i innspillingen, noe som passet bra.

– Det var en naturlig pause, for det var noen dager hvor vi ikke skulle skyte uansett. Vi hadde en ukes pause. Det var ikke noen endringer i planen, så det gikk bra, forteller Falck.

– Og det gikk bra med deg, Ine Marie?

– Alt er relativt! Neida, det gikk fint det, smiler hun.