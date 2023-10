Fikk helt spesiell hyllest: – Da trillet det en tåre

UNIK HYLLEST: Kai Thomas Ryen Larsen, bedre kjent som «Skrellex» var å se under både MGP 2023 og tv-serien Drag me out. Foto: Jørgen Nordby

I februar deltok dragartisten Skrellex med låten «Love again» i Melodi Grand Prix og kom seg hele veien til finalen. Mossingen tapte til fordel for Alessandra Mele, men vant publikum med sin sjarm og originalitet.

Etter finalen, glapp det ut et aldri så lite «ønske» fra Skrellex.

Nå har ønsket gått i oppfyllelse.

– Det startet jo bare som en joke, sier han til God kveld Norge.



MGP: Skrellex opptrer under delfinalen av MGP. Foto: Ulrik Kramer/NRK

Egen hyllest i hjembyen

Etter MGP-finalen ble Skrellex intervjuet av Stian «Staysman» Thorbjørnsen, og da kom det fram at Ulrikke Brandstorp hadde fått et eget møterom på rådhuset i Sarpsborg oppkalt etter seg.

– Da spør Staysman «ja, hva er det du har fått da». Og da svarer jo jeg, «nei jeg hakke fått så mye som et pissoar jeg».

Nå, sju måneder senere, er pissoaret ferdig.

– Det er jo helt sinnsjukt! Dagen etter uttalelsen min, fikk jeg beskjed om at pissoar-prosjektet var i gang.



– Hadde jeg bare visst at de tok meg på ordet, så skulle jeg jo sagt en gullstatue i stedet for et pissoar.



– Klump i magen

Selv er Skrellex svært fornøyd med at det til slutt ble et pissoar i hennes navn:

– Jeg må jo innrømme at det er ganske kult med et eget pissoar. Det er jo «right on brand» for å si det sånn.

– På hvilken måte?

– Det er jo jævlig morsomst med et pissoar, og så handler det om å ikke ta seg selv så innmari seriøst, sier Skrellex til God kveld Norge.

PISSOARET: Her er Skrellex med sitt helt egne pissoar. Foto: Grow digital

Også pissoarets lokasjon, Melløs Stadion i Moss, har en helt spesiell plass i Skrellex sitt hjerte:

– Det er noe med det at fotball og drag møtes. Det er jo to helt forskjellige verdener og det å kunne ta en del av dette og vise at ikke bare er fotballen i Moss inkluderende, det er et fristed for alle. Det er helt fantastisk.

– Gruet du deg til selve avdukingen?

– Jeg hadde en liten klump i magen. Da jeg gikk ut av bilen på Melløs, så var det en ungdomsgruppe som ropte en del stygge ting til meg, så det viser jo bare at vi har en vei å gå.

– Men da jeg gikk ut på banen, så sang jo alle og hoiet. Da kom det en liten tåre, innrømmer dragartisten.



Også mamma Anne Ryen Holmsen syns det er stas med markeringen på Melløs:

– Det er jo helt utrolig, at hun går der og er stolt av at jeg har fått mitt eget pissoar oppkalt etter meg, det er helt fantastisk.

– Viktig for lokalmiljøet

«Skrellex» får ikke bare støtte fra mamma og det lokale-oppmøte, hun får full støtte fra ordfører i Moss, Hanne Tollerud som er tilstede:

– Det er helt supert å ha fått på plass et eget pissoar her på Melløs for Skrellex. Dragdronninga vår er viktig for lokalmiljøet i Moss, og hun vil alltid ha full støtte fra vår side, sier ordfører Hanne Tollerud til Moss Avis.

Det syns Skrellex er gøy:

– Veldig stas at hun var der! Ordføreren måtte til og med holde i meg, der jeg gikk på mine 20 cm høye hæler på kunstgress.

GOD STEMNING: Ordfører Hanne Tollerud og Skrellex. Foto: Grow digital

Hemmelighetsfull

God kveld Norge spør hva planene til Skrellex er fremover, og om vi snart igjen får se den fargerike dragartisten på TV-skjermen.

– Det gjør dere vettu, men jeg må jo komme med det standardsvaret «mer har jeg ikke lov til å si», svarer Skrellex lurt.

– Men for å si det sånn, det blir «skrellerier» på TV-skjermen.