Fikk gave til 94.285 kroner

På slottsbalkongen i København tittet en nå myndig prins Christian av Danmark frem tidligere i dag, søndag.

Det er på forhånd meldt om en storstilt feiring, med flust av kongelige til stede.

Fikk dyr gave

I en pressemelding ble det tidligere søndag meldt om at det danske Stortinget sammen med Folketinget har gitt prinsen en flott gave.



Gaven er et glass-sett fra produsenten Zalto, og skal ha en samlet verdi på 62.000 danske kroner.

Dette tilsvarer i skrivende stund 94.285 norske kroner.

Den danske fotballklubben AGF Fotbold, som sogner til byen Århus, har også sendt en gave i den nå myndige prinsens retning.

Alle i AGF ønsker et stort tillykke med de 18 år til H.K.H. Prins Christian, som i dag fejrer den store dag 🇩🇰👑 Og så er det måske ved at være tid til en far-søn snak om fodbold og de store beslutninger... 😀 #detaldrigforsent #ksdh pic.twitter.com/1jUIPrdgrY — AGF (@AGFFodbold) October 15, 2023

Norske kongeligheter tilstede

Den norske kongefamilien er ventet å delta i middagen som finner sted på slottet senere i dag.

I Kongehusets program står følgende:

«Kronprinsen, Kronprinsessen og Prinsesse Ingrid Alexandra er til stede ved en gallamiddag på Christiansborg Slot i København i anledning H.K.H. Prins Christians 18-årsdag, klokken 17.00.»

For anledningen deler kongehuset et, frem til nå, usett bilde av prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra på kongehusets offisielle Instagram-konto, ved siden av et bilde av Prins Christian.