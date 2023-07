Fikk du med deg dette i «Barbie»?

DETALJER: «Barbie» har gjort stor suksess over hele verden. Se hvilke detaljer du kanskje ikke la merke til. Foto: MAJA SMIEJKOWSKA

Verden har hatt «Barbie»-feber den siste uken, og den etterlengtede filmen har gjort stor suksess både nasjonalt og internasjonalt.

Nå deler regissør Greta Gerwig (39) og hovedrolleinnehaver Margot Robbie (33) detaljer som er godt skjult i den kritikerroste filmen.

Ifølge Variety, elsket «Barbie»-regissøren å leke med Barbie-dukker i oppveksten. Da hun fikk muligheten til å bringe den populære dukken til det store lerretet, var hun godt kjent med Barbie-universet.

Til nettstedet forteller Gerwig at den ene detaljen som du kanskje ikke fikk med deg, er at det finnes tusenvis av B-er overalt i filmen.

Da Variety spurte regissøren på den rosa løperen, i forbindelse med verdenspremieren til filmen om hvilken skjult detalj som er hennes favoritt, var hun imidlertid svært hemmelighetsfull.



– Jeg kan ikke fortelle det, men jeg vet hvilken det er, sa hun.



Dermed bestemte nettstedet for å ta et dypdykk for å finne alle de skjulte detaljene i Gerwigs «Barbie»-verden.

Referanser til Barbie-universet



Det er flere referanser til andre Barbie-filmer. Et eksempel er en Pegasus-statue som er hugget inn i en stein på stranden i Barbie-land.

Statuen skal angivelig vise til Barbie-filmen, «Barbie og Pegasus trolldom», fra 2005. Også en plakat i filmen av Barbie kledd som en fe, viser til «Barbie – feens hemmelighet» fra 2011.

I filmen møter vi også flere utgåtte dukker. Noen av dem har omtalte roller i filmen, deriblant Alan.



Den canadiske skuespilleren Michael Cera (35), kjent fra blant annet filmene «Superbad», spiller Barbie-dukken Alan. Han ble designet for å være Kens kompis, mens Emerald Fennell (37) dukker opp som Midge, Barbies gravide bestevenn.

Men ikke alle referansene i filmen er knyttet til det populære Barbie-universet.

Margot Robbie avslører

Fansen var nemlig raske til å se «Trollmannen fra Oz» spille på kinoen i Barbie-land. I tillegg til filmplakatene ble det oppdaget en gul bro inne i kinoen, som tilsynelatende fører til Oz.

Det er også sammenlikninger i filmen knyttet til den ekte verden.

I Barbie-land kan man se flyplassen med forkortelsen BAX, som trolig speiler flyplassen i Los Angeles, LAX.

Margot Robbie avslører også hva hennes favoritt skjulte detalj er i «Barbie».

– Det er et øyeblikk da Ruth Handler, skaperen av Barbie gir Barbie en kopp te. Hendene våre berører hverandre, akkurat som Adams skapelse, av Michelangelo. Det etterligner øyeblikket da Gud gir liv til det første mennesket, røper hun.

