Fikk «Barbie»-avslag: – Hva feiler det deg?

Den amerikanske skuespilleren Sharon Stone (66) ble internasjonal filmstjerne over natten da hun kapret rollen som Catherine Tramell i «Basic Instinct» fra 1992.

Det flere kanskje ikke visste om Stone, var at hun prøvde å bringe Barbie til lerretet, noe som ble hardt slått ned på.

Det hevder hun i podkasten «Fly on the wall», ifølge The Independent.

Stones´ idé om å filmatisere Barbie kom lenge før «Barbie»-milliardsuksessen til Greta Gerwig (40).

66-åringen mener imidlertid at det er én spesiell grunn til at hun fikk avslag den gang.

Negativ reaksjon

– Alle de store menneskene jager Barbie rundt. Det handler om kraften ved å være Barbie og hva Barbie kan gjøre i verden fordi hun er så mektig, sier Stone om filmpitchen sin.



– Men de mente ikke at Barbie skulle være mektig, legger skuespilleren til.

Stone minnes godt filmstudioets negative reaksjon.

«Basic Instinct»-stjernen forteller at hun hadde med seg en venninne som var produsent, og daværende sjef for Mattel, som også var på hennes side.

Likevel ble de kastet ut av studioet de besøkte.

«Hva feiler det deg?»

– De sa, «hvorfor vil du ta dette amerikanske ikonet og prøve å ødelegge det? Hva feiler det deg?». Jeg fikk et foredrag og eskorte til døra, hevder hun.

Til tross for at Stone ikke fikk «ja» den gangen, er hun ikke den eneste som har prøvd og mislyktes i å lage Barbie-filmer før suksessen til Gerwig fra 2023.

Blant dem som også har fått avslag er stjerner som Amy Schumer (42) og Anne Hathaway (41).

Gerwig og Margot Robbie (33) klarte endelig å levere Mattel-ikonet til kino i fjor sommer, noe som førte til at «Barbie» ble årets mest innbringende film, med over 1,4 milliarder dollar.