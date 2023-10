Fikk avslag på søknad om bilskilt: – Refererer til narkotika

Da tennisstjernen Casper Ruud ba om å få et personlig kjennemerke på bilen sin, satte Statens Vegvesen ned foten.

Hvert år får Statens vegvesen inn flere søknader fra folk landet rundt som ønsker å sette sitt personlige preg på bilen sin.

Siden oppstarten i juni 2017 har de mottatt rundt 38.000 søknader på endring av bilskilt.

De som får godkjent søknaden må ut med 9000 kroner for ti år for kuriositeten – mens noen får avslag fordi søknaden ikke oppfyller kravene i «bruksforskriften til utforming og innhold for personlig kjennemerke».

Én av dem som har sendt inn søknad, og som ikke har fått denne innvilget, er Norges største tenninsstjerne Casper Ruud (24).



Upassende

Dokumenter God kveld Norge har fått innsyn i viser at avslaget er vurdert av Statens Vegvesen i henhold til de gjeldene kravene i bruksforskriften.

Ruud har søkt om å få tegnkombinasjonen «XOTWOD» på bilen sin, noe som ikke oppfølger disse kravene. I begrunnelsen for avslaget skriver Statens Vegvesen at dette kan anses å medføre ulempe for andre.

FAN: Casper Ruud er stor fan av The Weeknd. Foto: David J. Phillip

«Dette på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering vi har gjort, da tegnkombinasjon XOTWOD referer til narkotika (Ecstasy and Oxcycontin ‘Till We Overdose) som er upassende og tillates ikke som personlig kjennemerke», står det skrevet i brevet.

Hyllest til The Weeknd



Pressekontakt for Team Ruud, Tina Falster, forklarer at bokstavrekken er ment som en hyllest til artisten The Weeknd.

– Casper er blodfan, så det er egentlig bare en referanse til at han er fan. På samme måte som man er «belieber» av Justin Bieber. Dette er en hyllest til The Weeknd og de fleste som er fan av han, vet nok hva det betyr, forteller hun til God kveld Norge.

– Forstår dere at Statens Vegvesen har vurdert det slik at det refereres til narkotika?

– Det er sikkert noen som kan tyde det dit hen, men de aller fleste som kjenner til The Weeknd og Casper, vet at det er det som er tanken.

Falster har selv ikke lest avslagsbrevet og har derfor ingen kommentar rundt hvorvidt de er enig i begrunnelsen bak avslaget.

– Casper er en idrettsutøver som både er avholdsmann og som tar avstand fra narkotika, så å vinkle dette til at han støtter narkotika blir litt feil. Dette er kun The Weeknd, sier hun.

Vurderes konkret i hvert tilfelle

Rådgiver i Statens vegvesen, Aleksander Bergli Eriksen, forteller at hvilke tegnkombinasjoner som er lov å benytte, må vurderes konkret i hvert tilfelle i søknadsprosessen.

– Vi innvilger ikke tegnkombinasjoner som etter alminnelig oppfatning er støtende, eller på annen måte medfører ulempe for noen.

– Ved vurderingen av om en tegnkombinasjon medfører ulempe for noen, skal det blant annet tas hensyn til immaterielle rettigheter som varemerke eller firmanavn.