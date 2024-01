«Fifty Shades of Grey»-stjerne avslører stalker

STALKER: Med stor sukesess for hovedrollen i den populære «Fifty Shades of Grey»-triologien gikk ikke alt plettfritt for seg for skuespilleren. Foto: Francois Mori / AP / NTB

Jamie Dornan (41) gjorde braksuksess som hovedrollen Christian Grey i «Fifty Shades of Grey»-triologien.

Som den kinky milliardæren i filmserien basert på E.L James’ (60) erotiske romanserie, kom stjernestatusen hans med en ubehagelig bismak.

Til The Independent forteller Dornan at en fan tok ting for langt etter å ha dukket opp ved inngangsdøren hans hjemme, før koronapandemien.

«Jævla skummelt»

«Jeg hadde en situasjon. En stalker-lignende situasjon før korona. Det var jævla skummelt. Noen dukket opp hjemme hos meg mens barna mine var der», sier skuespilleren.

Dornan har tre døtre sammen med konen Amelia Warner.

KONE OG MANN: Jamie Dornan har siden 2013 vært gift med Amelia Warner. Foto: Evan Agostini / AP

«Jo mer jeg kan blokkere det, jo bedre er det for meg og familien», fortsetter han.

Dornan legger ikke skjul på at med rollen som Christian Grey fulgte mye hysteri og oppmerksomhet. Med det er han usikker på om han ville gjort noe lignende igjen.

Ønsker et «normalt liv»

«Det føltes veldig som sin egen greie, spesielt fordi det fokuserte på, og rundt sex», forteller Dornan.

Til tross for populariteten som kom med triologien, sier skuespilleren at han i senere tid har jobbet for å unngå å ta på seg store prosjekter for å beholde et så «normalt liv som mulig».

Dornan er også kjent blant annet fra filmene «Robin Hood», «Heart of Stone» og «Mord i Venezia».