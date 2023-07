Fie Laursen skal gifte seg: – Det er en ny verden for ham

– Vi skal ikke ha et tradisjonelt bryllup, røper Laursen til God kveld Norge.

Den danske influenseren Fie Laursen (26) har tross sin unge alder vært kjent i årevis i Danmark, men har også fått et navn i Norge.

Mange kjenner henne gjerne som en kontroversiell influenser som har mottatt mye hat og kritikk.

Influenseren fikk oppmerksomhet her til lands da hun i 2020 delte en konkurranse på Instagram, hvor man kunne vinne en kirurgisk operasjon – helt gratis.

Nå skal Fie Laursen gifte seg.

Skal gifte seg i naturen

Det skriver hun på Instagram, mandag denne uken.

«Hvordan slipper du store nyheter? Jeg skal gifte meg neste uke. Det er det!», skriver Laursen til sine 130.000 følgere.

Til God kveld Norge avslører den kommende bruden at bryllupet som snart står for tur, ikke blir et tradisjonelt bryllup.

– Jeg har alltid trodd at jeg ville ha et stort bryllup, men forloveden min og jeg fant ut at vi ville ha det motsatte, sier hun.



Laursen forteller at grunnen til at de ønsker det er fordi begge familiene deres er i andre land, derfor bestemte de seg for å gifte seg med få gjester i naturen .

– Det blir bare oss to, våre to bestevenner og sønnen min, røper influenseren til God kveld Norge.



Likevel legger hun ikke skjul på at det kanskje blir et bryllup nummer to.

– Forholdet vårt startet som venner

Laursen forteller nemlig at dersom det er mulig for familiene til det kommende brudeparet å reise til neste år, blir det et bryllup nummer to.

Til tross for at den danske influenseren deler mye i sine sosiale medier, er hun svært hemmelighetsfull om hvem hennes utkårede er.

– Jeg kommer til å dele hvem han er når han føler seg klar for det. Det er en ny verden for ham, men han forstår at mitt liv er offentlig, sier hun.

Laursen forteller at hun vil holde det meste av forholdet privat, likevel letter hun litt på sløret om hvem hennes kommende ektemann er, overfor God kveld Norge.

– Jeg kan fortelle at forholdet vårt startet som venner, og vi har kjent hverandre i mange år, sier influenseren.



Hun beskriver frieriet som det mest romantiske hun noen gang har opplevd.

Ring av spirituell betydning

Ifølge Laursen skal frieriet ha skjedd i naturen, noe hun beskriver som hennes favorittsted.

Den danske influenseren vil imidlertid ikke røpe når frieriet fant sted, men forteller at hun har bært forlovelsesringen lenge.

– Folk startet å stille spørsmål, derfor valgte jeg å dele denne nyheten med følgerne mine, sier Laursen til God kveld Norge.



Hun avslører at forlovelsesringen har spirituell betydning for det kommende ekteparet.

– Den er av moldavitt, og når vi gifter oss får jeg en ny ring, sier Laursen.