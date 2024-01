Fetisha Williams varsler podkast-endring

En av Norges største podkastere tar grep for økonomisk forutsigbarhet.

– Nå ønsker jeg mer forutsigbarhet i prosjektene mine.



Det sier influenser Fetisha Williams (30) i en pressemelding.

I torsdagens episode av podkasten «Fetisha + 1» ble det nemlig annonsert at profilens podkast går over til selskapet Podimo. Dermed havner den bak betalingsmur for lytterne.

– Legende og forbilde

Allerede nå frister hun med fremtidige gjester, deriblant talkshowdronning Anne Lindmo (53).

Williams beskriver praten som en drøm. Episoden kommer neste uke og er kun tilgjengelig for betalende lyttere.

BAK BETALINGSMUR: Podkasten «Fetisha + 1» vil ikke lenger være gratis på Spotify. Foto: Jacqueline Landvik

– Anne er en legende og et forbilde. Det var utrolig gøy at hun takket ja til å bli med, kommenterer Williams i pressemeldingen.

Hun avslører samtidig Linnéa Myhre (33), Kamelen (31) og Synnøve Skarbø (53), som fremtidige gjester.

Tidligere har blant andre Lisa Tønne (46), Hilde Skaar (25) og Nils Bech (42) dukket opp i «Fetisha + 1».

– Fjoråret var insane

30-åringen forteller at 2023 var et hektisk år, med både lansering av egen kokebok og flere TV-opptredener.

– Fjoråret var insane, og jeg er så stolt av at vi klarte oss gjennom det året der. Med Podimo i ryggen får jeg tryggheten jeg trenger for å ta podkasten et steg videre.

I 2023 opplevde hun podkast-brudd med både NRK og makker Sofie Steen Isachsen (29).

Deres NRK-podkast ble skrinlagt etter over 4000 klager til Kringkastingsrådet, blant annet som reaksjoner på Isachsen mye omtalte Instagram-bilde.

Offentlig oppvask

Etter dette startet de to opp podkasten på egen hånd igjen, men det ble en kortvarig affære - hvor Isachsen valgte å trekke seg.

Hendelsen fikk mye oppmerksomhet, særlig fordi Williams hevdet å sitte igjen med en gjeld på 600.000 kroner. En påstand hennes tidligere makker mente ikke stemte.

Siden har Williams laget podkast på egen hånd, noe som har ført til at karrieren hennes har skutt i været.

14. plass på topplistene

Hun har nemlig vært en av landets mest populære podkaster det siste året, og har tidvis toppet lytterlisten.

I skrivende stund ligger «Fetisha + 1» på 14. plass, ifølge podtoppen.no. Det med nesten 46.000 unike lyttere.

Fride von Porat, daglig leder i Podimo Norge, er glad for signeringen.

– Fetisha har preget podkast-Norge og topplistene det siste året. Hennes evne til å levere en engasjerende podkast har gjort henne til en av landets mest populære medie-profiler, sier hun.

«Fetisha + 1» har tidligere vært utgitt av Baff.no og Acast.