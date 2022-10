Felix Sandman om utfordringene: – Jeg har jobbet med meg selv og psyken min

Mange nordmenn kjenner ham nok som karakteren Jonas i «Hjem til jul», men i hjemlandet Sverige er han kanskje bedre kjent for sin snart ti år lange artistkarriere og rollen som Sebastian i serien «Quicksand: Størst av alt».

Nå er Felix Sandman (23) aktuell med den nye Viaplay-serien «Last Light».

Her spiller han den radikale miljøforkjemperen Ash Wiles, som er hans første engelskspråklige rolle.

En milepæl

Sandman forteller til God kveld Norge at dette er en milepæl for han, som selv er vokst opp med å se Hollywood-filmer.

– Det har vært helt utrolig. Det her håper jeg bare er første steg inn og at jeg får bra respons, slik at jeg kan fortsette i den retningen. Jeg kommer nok ikke til å slutte å være med i svenske - eller norske - prosjekter, men jeg vil virkelig utvikle meg mot Hollywood og UK.

Flere store skuespillere medvirker i serien, blant andre «Lost»-stjernen Matthew Fox, «Downton Abbey»-skuespilleren Joanne Froggatt og Tom Wlaschiha, kjent fra «Game of Thrones» og «Stranger Things».

Sandman forteller at det er en stor ære for ham å være en del av den stjernespekkede rollebesetningen.

UGJENKJENNELIG: I den nye Viaplay-serien «Last Light» er skuespilleren nesten ugjenkjennelig. Foto: Photo Credit: Klara Cvrckova

– Det er virkelig store stjerner med. Jeg har ikke så veldig mange scener med Matthew Fox, men jeg har jo fått møte de alle og pratet med de, det er jo utrolig heftig. Jeg ser jo opp til disse personene, som har lange karrierer og gjort store greier.

– Jobbet med meg selv

Til tross for at 23-åringens karriere er i stadig utvikling, har veien dit han er nå, ikke bare vært enkel.

– Det har vært veldig utfordrende i senere tid å være i det offentlige søkelyset. Jeg vokste jo opp med å være en offentlig person og startet min musikkarriere som 14-åring. Man er en privatperson, men også en offentlig person og artist. Det går nært hånd i hånd.

Mange som lever et liv i det offentlige søkelyset, sliter med å koble av og skille mellom jobb og privat. Sandman mener selv det er krevende, og at han derfor bevisst har valgt å holde seg litt mer privat i sosiale medier enn det mange av hans kolleger er.

– Jeg deler mye av meg selv i kunsten min. I verkene mine, og låtene mine, så forteller jeg jo om livet og tankene mine, men det er en kunstform som jeg har valgt. Men så vil jeg jo gjerne være privat når jeg er ute sammen med familie og venner.

23-åringen forteller at han ofte merker at folk titter når han er ute på restaurant, eller at de plutselig kommer bort for å hilse på og ta bilder.

– Det er bare noe jeg har måttet lære meg å håndtere opp gjennom årene i offentligheten, sier han.

Likevel mener Sandman at han er ganske flink til å skille privatlivet fra jobben.

– Jeg deler ikke alt om livet mitt hele tiden, sånn som mange andre gjør. Det er mange artister som blir influensere og deler absolutt alt på sosiale medier og til og med har realityserier. Det kjenner jeg at ikke er for meg. Den delen holder jeg privat.

I tillegg til at Sandman lenge har vært i det offentlige søkelyset, kan han fortelle at pandemien påvirket ham.

– De to siste årene har vært tøffe, med pandemien og alt, å vite hva man skal gjøre neste. Jeg har jobbet med meg selv og psyken min i denne perioden. Jeg tror det kommer til å resultere i at fremtiden blir bedre og mer rett for meg.

– Vanskelig psykisk noen ganger

I løpet av skuespillerkarrieren har Sandman spilt flere komplekse karakterer - blant annet i den svenske Netflix-serien «Quicksand: Størst av alt». Her spiller han karakteren Sebastian Fagerman, en ung rikmannsgutt som begår grusomme handlinger.

– Selv om det er onde personer, så tror jeg ikke de er onde tvers gjennom. Jeg tror det ligger mer bak - ting som har preget de, en bagasje, en tung oppvekst.

Sandman mener det er veldig interessant å sette seg i noen andres sko og spille ut deres liv, spesielt noen som er så ulik seg selv.

– Det er jo kanskje derfor man er skuespiller også - fordi man får leve det livet som er så forskjellig fra ditt eget.

Han legger imidlertid ikke skjul på at det også kan være utfordrende.

– Selvfølgelig har det vært vanskelig psykisk noen ganger, fordi karakteren gjør så fryktelige ting og man spiller ut grusomme scener. Men det er jo en del av kunsten i det. Og da er det jo en lettelse å vite at man ikke er sånn selv.

Sandman mener heller det påvirker han i motsatt retning, når han spiller en ond karakter.

– Jeg har jo aldri spilt noe som har fått meg til å bli slemmere - heller tvert imot. Man får et helt annet perspektiv på ting, når man setter seg inn i det og spiller det ut, forteller han.

Åpen for ny sesong med «Hjem til jul»

Tidligere denne måneden, hadde God kveld Norge et intervju med Ida Elise Broch som avslørte at hun kjemper hardt for å få en sesong tre av den hjertevarme Netflix-serien «Hjem til jul».

SUKSESS: «Hjem til jul» gikk rett hjem hos det norske folk. Nå håper flere at det vil dukke opp en sesong tre, blant andre hovedrolleinnehaveren Ida Elise Broch. Foto: Netflix

Sandman mener at så lenge de får til en god historie og et bra manus, er han helt med på å fortsette serien.

– Det er jo veldig fint at det er en happy ending i Hjem til jul, at Johanne og Jonas ender opp sammen. Det synes jeg er fint og riktig, men det finnes jo masse drama i en sånn relasjon som kan spilles videre på.

Han trekker frem at det interessante i Jonas og Johannes relasjon er aldersforskjellen og de forskjellige måtene de lever livet på.

– Det er klart det finnes mye som kan fortelles, så jeg er ikke imot at det kommer en ny sesong så lenge de finner en bra retning å gå i.

Videre roser han kollega Ida Elise Broch for den dyktigheten hun viste under innspillingen.

– Hun er herlig. En fantastisk person. Hun er så proff og en så dyktig skuespiller. Hun bryr seg om folks følelser, sine egne følelser og har respekt for følelser som kan oppstå når man er skuespiller.

ROSER KOLLEGAEN: Felix Sandman roser kollegaen Ida Elise Broch. Her fotografert sammen med hele casten fra «Hjem til jul». Foto: Terje Bendiksby

Sandman forteller at de to ofte diskuterte hvordan visse scener føltes, og at det var en fornøyelse å jobbe med Broch.

– Hun er en person jeg virkelig respekterer og ser opp til. Hun vet hva hun vil og ikke vil, men ikke på den måten at hun ikke er formbar eller fleksibel. Hun gjør den hovedrollen i «Hjem til jul» så fantastisk. Hun er så varm, og man kan virkelig relatere til henne og kjenne at hun er autentisk i sitt skuespill, avslutter Sandman.