Felicity Huffman returnerer til skjermen

Felicity Huffman (61) vender tilbake til TV-bransjen etter den mye omtalte universitetsskandalen.

Skuespillerinnen har fått en hovedrolle i neste sesong av «Criminal Minds» spin-off serie, «Evolution».

Her skal hun spille en lege med forbindelser til andre hovedkarakterer i serien. Det skriver Hollywood Reporter.

Dømt til fengsel

Rollen markerer Huffmans første store skuespillerjobb siden skandalen i 2019.

«Frustrerte Fruer»-stjernen skapte da overskrifter da hun ble arrestert og dømt til 14 dagers fengsel.

FENGSELSSTRAFF: Skuespilleren måtte til slutt sone i fengsel. Foto: JOSEPH PREZIOSO

Bakgrunnen for arrestasjonen var at skuespilleren skulle ha betalt 15.000 dollar, slit at datterens opptaksprøve til et universitet, kunne forfalskes.

Skyldig

Huffman sonet til slutt elleve dager i fengsel etter å ha erklært seg skyldig.

Flere enn 50 personer ble dømt i den omfattende saken, inkludert skuespillerinnen Lori Loughlin.

Huffman skulle i utgangspunktet spille i en ny spin-off serie av «The Good Doctor», men ABC droppet serien i fjor.