Fått svar på kreftprøvene

Den folkekjære og positive programlederen Jan Thomas (56) har i lang tid vært en av de mest profilerte kjendisene vi har.

Ikke bare er han kjendisstylist og gründer, men han har også etablert en karriere innenfor TV og podkast.

Det var i sistnevnte at 56-åringen nylig åpnet opp om at han lenge har hatt en mistanke om at noe var galt.

Tidligere denne måneden fortalte nemlig Jan Thomas åpenhjertet at han hadde funnet en kul i brystet.

Fjernet kulen

I en av nyeste episoden av podkasten «Jan Thomas og Einar blir venner», fortalte 56-åringen om den tunge tiden:



– Jeg vet ikke helt hva som har skjedd. I den venstre puppen min, i kjertelen, så har jeg merket at det har vært litt ømt og hovent, uten at jeg har tenkt så fryktelig mye på det, egentlig. Men i brystet mitt, i den kjertelen, så var det en liten klump som begynte å verke, sa Jan Thomas.



Videre i episoden opplyser 56-åringen at han måtte operere ut klumpen som befant seg i brystet, og at kulen deretter ble sendt videre for ytterligere testing.

Nå har svarene på prøven kommet.

Prøveresultatene er klare

Jan Thomas kunne nå endelig dele de gledelige nyhetene på Instagram:



«Etter en ventetid som har følt litt som en evighet kom beskjeden fra legen at prøvene mine var helt fine. Så uendelig lykkelig», skriver han i innlegget sitt på Instagram.

I kommentarfeltet har kjendisstylisten mottatt en haug av kjærlighet og respons etter de gode nyhetene.

Innlegget har nå over elleve tusen likes og nærmere 500 kommentarer, med haugevis av hjerter og «dette var fantastiske nyheter»-meldinger fra nære og kjære.

God kveld Norge har tatt kontakt med Jan Thomas for en ytterligere kommentar, men han har foreløpig ikke svart på vår henvendelse.