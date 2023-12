«Farmen»-par venter barn

FORELDRE: Per Gunvald Haugen og Karianne Amlie Wahlstrøm skal bli foreldre. Foto: Skjermbilde @Karianneaw på Instagram

Per Gunvald Haugen (48) og Karianne Amlie Wahlstrøm (32) skal få barn.

Gladnyheten deler Haugen på Instagram, med teksten:

– Dette blir stas. Kommer ei lita tulle i mars, vi gleder oss.



I 2020 stakk Haugen av med seieren i Farmen, etter å ha kommet inn som utfordrer. Under samme sesong var Wahlstrøm deltaker i «Torpet» og kom inn på gården senere.

Det var likevel først etter at kameraene var skrudd av, at kjærligheten for alvor begynte å blomstre dem i mellom.

I august i år ble paret forlovet.

– Det var så rørende, og jeg sa selvfølgelig «JAAA». Det var så «nedpå» og fin stemning, og så fint at det bare var oss to på fjellet, delte Wahlstrøm til God kveld Norge.



God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra paret, foreløpig uten hell.