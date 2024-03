Får hjelp av tvillingbrorens kjæreste på Tinder

Lørdag kveld braker den siste delfinalen i «Melodifestivalen» løs.

De norske tvillingbrødrene Marcus Gunnarsen (22) og Martinus Gunnarsen (22) kjemper om å representere svenskene i Eurovision, som går av stabelen i mai.

Til tross for at popduoen har hendene fulle med musikken om dagen, har Marcus funnet lykken med Nora Fossland Gartland på privaten, mens Martinus er singel.

Som mange andre single, er sistnevnte å finne på den populære datingappen Tinder. Det kan Aftonbladet avsløre.

Da den svenske avisen intervjuet tvillingene, viste de nemlig frem Tinder-profilen hans under et intervju – noe som fikk han til å rødme og svette.

Det til Marcus sin store glede.

– Nei, stopp, sier en fnisete Martinus, etter avisen spør om han har fått noe napp på datingappen.

– Hvem fant den, sier han, tilsynelatende flau.

22-åringen kan bekrefte at han fortsatt er singel, og på spørsmål om han synes det er flaut at avisen tar opp dating-profilen hans, skyter tvillingbroren inn at det er «fantastisk».

Ifølge Marcus selv hjelper han ikke sin single bror på datingappen, men kan likevel avsløre at Martinus har en annen hjelper.

– Kjæresten min hjelper han. De «tindrer» sammen, slår Marcus fast.

Til tross for at Martinus er å finne på Tinder, avslører artisten at han ikke er en person som gir ut mange «likes».

Han beskriver seg selv som en kresen person, noe han tror kan være grunnen til at han ikke får napp på appen.