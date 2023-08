Får flengende kritikk

KRITISERES: Skuespillerne blir kritisert for fotballklubbens korte flyreiser. Foto: ALBERTO E. RODRIGUEZ

Skuespillerne Ryan Reynolds (46) og Rob McElhenney (46) kjøpte fotballklubben Wrexham i slutten 2020.

Nå kritiseres filmstjernene av klimaaktivister. Bakgrunnen for kritikken skal være at den walisiske klubben tok 16 kortreiser innenlands til bortekamper i National League forrige sesong. Det skriver Independent.

Wrexham, som rykket tilbake opp til Football League etter 15 år borte fra ligaen, fløy til og fra åtte bortekamper. Ingen andre National League-klubber tok en eneste flytur for en innenlands kamp.

Flyreise på 29 minutter

En undersøkelse utført av BBC avslørte at den walisiske klubbens korteste flyreise var på 29 minutter og at gjennomsnittlig flytid var på kun 43,5 minutter.

For Premier League-klubber er det vanlig å fly til og fra innenlandskamper, for å hjelpe spillerne å komme seg midt i perioder hvor det er mange kamper.

Likevel har miljøpåvirkningen av kortdistanseflyvninger gjort dem stadig mer kontroversielle, med aktivister som kritiserer praksisen.

Wrexham tok for eksempel fly fra Manchester til Newcastle for en kamp, en reise som ville tatt rundt tre timer med buss eller to og en halv time med tog.

Sponsoravtale med flyselskap

Gjennom BBCs undersøkelse ble det også klart at i tillegg til de 16 flyvningene med laget om bord, var det også 16 ytterligere «posisjoneringsflyvninger».

Dette er hvor et ofte tomt fly flys inn til flyplassen der det samler passasjerene fra, noe som resulterer i ekstra utslipp. BBC har kontaktet fotballklubben for en kommentar, uten hell.

I tillegg har Reynolds og McElhenney blitt kritisert for å fly med privatfly for å delta på Wrexham-kamper. Nylig annonserte de også en ny sponsoravtale med United Airlines.



EIERE: Rob McElhenney og Ryan Reynolds har vært eiere av fotballklubben siden slutten av 2020. Foto: Martin Rickett

Økende miljøpåvirkning

Katie Cross driver organisasjonen Pledgeball, som jobber med klubber for å «engasjere fansen og minske fotavtrykkene deres». Hun er tydelig frustrert over klubbens økende miljøpåvirkning.



– Klubben, med full støtte fra sine nye eiere, ser ut til å følge det godt utskårne sporet for å måle suksess gjennom global ekspansjon og økonomisk suksess, sier Cross og fortsetter:



– Tenk deg virkningen hvis Wrexham valgte å prioritere miljømessig bærekraft i beslutningsprosessen og brukte sine enorme profil til å presse opp fotballagendaen? Det ville vært en gamechanger.

Frank Huisngh, som driver kampanjegruppen Fossil Free, mener det er trist at unge spillere i verdensklasse blir bedt om å «promotere en forurensende aktivitet som å fly».

– Fotball har en klar interesse i å stoppe klimakrisen fra å eskalere ytterligere. Wrexham burde gjørde det som er best for fans over hele verden og slutte å annonsere flyreiser, sier han.