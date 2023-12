Får fansen til å stusse i kommentarfeltet

Julaften – den store dagen der alle poster flotte familiebilder, tatt foran det glitrende juletreet på sosiale medier.

Kjendisene er definitivt intet unntak, og i år var det et av bildene som ble delt i sosiale medier som har fått litt mer oppmerksomhet enn andre.

Det skapte nemlig storm i kommentarfeltet etter at superstjernen Kim Kardashian (43) postet sine splitter nye julebilder i en bildekarusell på Instagram.

Det er rettere sagt ett av bildene i karusellen som vekker oppsikt.

«Bare jeg som ser dette?»

Etter at stjernen publiserte julebildene, har det kokt over av kommentarer og fans som stusser over noe så konkret som hvorfor 43-åringen har to kroppsdeler for mye?

LITEN DETALJ: En liten detalj ved dette bildet får det til å ryke i kommentarfeltet. Foto: Skjermdump @kimkardashian

På bildet kan man se Kim Kardashian posere smilende sammen med datteren North Wast.

For det ekstra trente øyet, kan det på bildet se ut som at Kim Kardashian har to tomler.

TO TOMLER?: På bildet ser det ut som Kim Kardashian har to tomler. Foto: Skjermdump @kimkardashian

Bildet har i skrivende stund over tre millioner likes og nærmere tolv tusen kommentarer.



Flere av dem går ut på å påpeke den noe rare bemerkningen:

«Hvorfor har du to tomler på bilde nummer fire?»

«Hun har to tomler, what?»

«Hvorfor er det to tomler på en hånd?!»

«Bare jeg som ser en tommel for mye?»

Dette er dog ikke annet enn et klassisk eksempel på en ganske overbevisende optisk illusjon. Det er trolig rett og slett tommelen på den andre hånden hennes som vises.

Optisk illusjon: En optisk illusjon, et optisk bedrag eller et synsbedrag er når vi oppfatter et bilde som noe annet enn det faktisk er, eller som noe som ifølge fornuften vår er umulig. Informasjonen øyet vårt sender til hjernen utfordrer vår oppfatning av virkeligheten.



Kilde: Forskning.no

Ikke første gang

Det er dog ikke første gang et bilde av en Kardashion har skapt spekulasjoner blant fansen.

Tidligere i høst begynte nemlig en rekke fans å spekulerer etter at et fersk paparazzibildet av Kendall Jenner ble delt.



På bildet så man Jenner med en nokså markant og karakteristisk «gravidmage».

Fansen var da ganske sikre da de så bildet: supermodellen venter barn med rapperen Bad Bunnys.

Men det ferske paparazzibildet av verdensstjernen var imidlertid ikke et hint til at Jenner er gravid, men enda et eksempel på en overbevisende optisk illusjon.

Kendall Jenner is NOT pregnant. There is a woman standing next to her whose bum is creating the illusion of pregnancy. pic.twitter.com/xyAh2jSK0U — Pop Faction (@PopFactions) October 18, 2023

Bildet som er tatt rett etter, gir nemlig en god forklaring.

I det påfølgende bildet ser man at en annen svartkledd kvinne sin bakdel skaper en perfekt illusjonen av en gravid Kendall Jenner.