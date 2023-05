Fant tilbake til tenåringskjæresten

Sofie Elise Steen Isachsen legger ikke skjul på at hun har det fint på privaten, og har beskrevet sin nåværende tilværelse som «en rosa sky». Foto: Skjermbilde fra Instagram @sophieelise /Terje Pedersen /NTB

I mars avslørte influenser Sofie Steen Isachsen (28) i egen podkast at hun hadde et godt øye til en mann.



Der lettet hun også nylig på sløret og fortalte at hun er veldig forelsket.

– Jeg la ut et bilde i helgen da jeg var i Bergen at jeg kysser en fyr. Da legger jeg opp til at folk skal spørre, og gud som folk har spurt, sa hun i podkasten «Sophie & Fetisha» forrige uke.

STORY: Influenseren delte dette bildet i story i slutten av april, med bildeteksten «sommerfugl i magen», etterfulgt av forbokstaven til sin nye flamme. Foto: Skjermdump fra Instagram

I samme episode poengterte Isachsen at hun tidligere hadde vært i forhold med både kjente og ukjente personer opp gjennom årene, men at hun nå forsøker å holde forholdet «veldig privat», siden hennes utkårede ikke ønsker å være en offentlig person.

– Og det er jeg veldig glad for, kommenterte Isachsen.



Har kjent hverandre lenge

Denne uken har hun imidlertid delt hyppige oppdateringer om forholdet i sosiale medier. Mandag publiserte hun en kyssevideo og skrev at den hittil ukjente mannen er «mitt alt».

Tirsdag deler 28-åringen nye bilder og avslører hvordan hun og «flammen» møttes.

I en spørsmålsrunde på Instagram forteller hun at det slettes ikke er en ukjent person, men en tenåringskjæreste som hun nå tilbringer tid sammen med.

– Vi var faktisk kjærester da vi var unge, 14-15 år gamle! Så vi var hverandres første på det meste😇, svarte influenseren til en anonym følger, og la til:

– At vi er sammen nå føles så fint og utrolig naturlig. Egentlig litt rart at jeg ikke så denne komme før? Når jeg ser tilbake føles det på en måte så åpenbart fordi det «alltid» har vært «noe».



28-åringen informerte til følgerne at det er «verdens beste følelse» å være forelsket i samme person for andre gang. Foto: Skjermbilde fra Instagram /@sophieelise

Ifølge Isachsen var hun og den hittil ukjente mannen sammen «en liten stund», men forteller at de har hatt sporadisk kontakt og alltid har hatt en god kjemi gjennom årene.

God kveld Norge har vært i kontakt med Isachsen om saken, men har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar om relasjonen.

Flere profilerte forhold

Tidligere har influenseren vært koblet til blant andre realitydeltakeren Robin Johansson, TV-personlighet Isak Dreyer og forfatterdebutant Kasper Kristoffersen.

Sistnevnte debuterte nylig med boken «Gi slipp», hvor hans tidligere forhold med influenseren ble godt dokumentert.

Hennes siste, kjente flamme var imidlertid Ludvik Schanke Blunck, sønn av Guri Schanke og Øivind Blunck.

