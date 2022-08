Fant lykken på «Hver gang vi møtes» - ga hverandre sitt ja på et helt spesielt sted

Artist Christel Alsos (37) og Finn-Erik Rognan (45) giftet seg i helgen i vakre omgivelser på Kjerringøy i Nordland.

– Det kommer til å ta tid å lande etter alle inntrykk, taler, nydelige musikalske innslag og gledestårer, sier Alsos til God kveld Norge.

Feiret med bryllupsfestival

De nygifte har delt bilder fra bryllupet i sosiale medier, og ifølge artisten ble det en helg de sent vil glemme.

– Dagen og helgen, som vi kalte en «bryllupsfestival», var helt uvirkelig fin. Vi samlet de aller nærmeste av familie, venner og slekt på et sted jeg, og etter hvert vi, har historie og røtter fra. Mamma kommer fra Kjerringøy, og jeg har tilbrakt alle mine somrer der, så det var spesielt å kunne samle alle vi er glade i på dette stedet en hel helg for å feire kjærligheten, sier Christel Alsos.

På menyen sto fire retter inspirert av havet, jorda og himmelen, blant annet med sjømat hentet fra området rundt Kjerringøy.

Blant gjestene var artist Silya Nymoen og hennes ektemann. Nymoen deltok i samme utgave av programmet som Alsos, i 2018.

«Deilig å feire kjærleiken med kjærleiken på vakre Kjerringøy. Haugevis med gratulasjoner til Christel & Finn-Erik, dere er nydelige.. og nygift», skriver Silya på sin Instagram.

Ikke bare har brud og brudgom begge røtter fra Nordland fylke, men Kjerringøy var i fjor også den nye lokasjonen til TV 2-programmet «Hver gang vi møtes.»

Møttes på «Hver gang vi møtes»

Finn Erik Rognan er mangeårig regissør for det TV2-programmet, og i 2019 kom nyheten om at han og Christel Alsos fant lykken under tv-innspillingen.

«Der inne møtte jeg et knippe helt fantastiske mennesker som tok i mot meg og løftet meg opp da jeg virkelig trengte det mest (...) At jeg attpåtil skulle treffe min nåværende kjæreste inne på gården var jo rett og slett tidenes bonus! Jeg har aldri følt meg så harmonisk og på riktig sted før og jeg nyter hvert sekund av det», skrev hun på Instagram.

I anledning deltakelsen i «Hver gang vi møtes», var Christel Alsos åpen om at hun akkurat hadde gjennomgått et brudd og slet med kjærlighetssorg i forkant av innspillingen.

Ting snudde fort da hun møtte Finn-Erik Rognan i kulissene, og i fjor sommer fikk paret sønnen Felix sammen.

«Velkommen min elskede sønn. Jeg skal ta vare på deg», skrev Rognan på Instagram kort tid etter at den lille kom til verden.

Rognan har fra tidligere en tenåringsdatter med ekskone og TV 2-værmelder Isabella Martinsen.

Avslørte forlovelse

Alsos avslørte med et bilde av en ring på Instagram, at de to hadde forlovet seg. Dette var i juni 2019.

Siden har hun delt store begivenheter som graviditet og bryllup med sine 20.000 følgere på Instagram.