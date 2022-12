Fansen vil saksøke filmstudio

GOD KVELD NORGE (TV 2): Fans av skuespilleren Ana de Armas vil nå ha mulighet til å saksøke for villedende filmtrailer.

To fans av skuespillerinnen Ana de Armas anla søksmål i januar etter å ha leid 2019-filmen «Yesterday».

De to fansene, Conor Woulfe og Peter Michael Rosza, betalte $3,99 (39 norske kroner) hver for å leie «Yesterday» på strømmetjenesten Amazon Prime.

De bestemte seg for å leie filmen etter at de så at skuespilleren var med i traileren.

Skuffelsen var stor da guttene innså at Armas hadde blitt kuttet fra filmen.

Filmstudioet risikerer nå å bli saksøkt for falsk reklame.

Gruppesøksmål

Nå søker Woulfe og Rosza minst 5 millioner dollar fra Universal i saken, som har blitt anlagt som et gruppesøksmål på vegne av andre skuffede fans.

De to hevder at de ikke ville ha betalt pengene for å leie filmen hvis de hadde visst at skuespillerinnen ikke var med i den.

SKUFFET: De to tilhengerne ble svært skuffet over at skuespilleren ikke dukket opp i filmen. Foto: Vianney Le Caer / AP Photos

Filmstudioet Universal hevdet at filmtrailere har krav på bred beskyttelse under «First Amendment», som beskytter ytringsfriheten og presse.

Nå har den amerikanske distriktsdommeren Stephen Wilson avgjort at fansen har loven på sin side - og vil dermed kunne ta saken videre.

Kunstnerisk verk

Studioets advokater hevder at en trailer er et kunstnerisk og uttrykksfullt verk, som forteller en tre minutter lang historie som formidler filmens tema. Derfor mener de at det bør betraktes som ikke-kommersiell tale.

Dommeren skal ha avvist argumentet og slått seg fast ved at en trailer er kommersiell tale og er underlagt «California False Adverting Law» og statens «Unfair Competition Law».

– Universal har rett i at trailere involverer litt kreativitet og redaksjonelt skjønn, men denne kreativiteten veier ikke opp for den kommersielle karakteren til en trailer, skrev Wilson i sin kjennelse.

– En trailer er en reklame designet for å selge en film ved å gi forbrukerne en forhåndsvisning av filmen.

Sammenligner Jurassic Park

Universals advokater skal ha argumentert for at det ikke er uvanlig at filmtrailere inneholder klipp som ikke vises i filmen.

Videre refererte de til Jurassic Park, en annen Universal-film, som de sier hadde en trailer som utelukkende bestod av opptak som ikke er med i filmen.

Universal hevdet også at å klassifisere trailere som «kommersiell tale» kan åpne for mange flere søksmål fra misfornøyde filmgjengere, som kan komme med en subjektiv påstand om at en film ikke levde opp til forventningene traileren skapte.