Fansen i full forvirring etter dette

Nylig la Britney Spears (41) ut en hyllest til sin lillesøster, Jamie Lynn Spears (31), på Instagram.

– Gratulerer med å være så modig, inspirerende og å vise mot og ære i showet ditt, skriver hun blant annet under et bilde av Jamie Lynn som spiller gitar.

– Min lillesøster!! Jeg elsker deg, avslutter Britney innlegget med.

Dette får fansen til å reagere kraftig i kommentarfeltet.

– To ting som plager meg

Britney og Jamie Lynn har lenge hatt en offentlig krangel. I januar åpnet «Zoey101»-stjernen Jamie Lynn opp om den vanskelige familiesituasjonen og forholdet hennes til storesøsteren i et intervju med «Good Morning America».

På Twitter fortalte Britney i etterkant hva hun syntes om søsterens TV-intervju, og hevder at det hele var et PR-stunt for å selge flere bøker.

UVENNSKAP: De to Spears-søstrene har sjelden blitt sett sammen de siste årene. Her fotografert på en NBA-kamp i 2006. Foto: Lucy Nicholson

– To ting som plager meg er at søsteren min sier at jeg var ute av kontroll. Hun var ikke mye rundt meg for 15 år siden på den tiden. Så hvorfor snakker de om det, med mindre hun ønsker å selge boka på min bekostning, skrev hun blant annet den gang.

Britney har gjentatte ganger tatt søskenkrangelen ut offentlig via Instagram og Twitter. Flere av innleggene har senere blitt slettet, men det har aldri blitt lagt ut en beklagelse eller noe annet som tyder på at de to søstrene har skværet opp.

Mener søsteren har tatt over kontoen

Dette gjør at fredagens post har skapt full forvirring blant fansen, som nå tror at familien kan ha tilgang til Britneys Instagram-konto.

Den kanadiske TV-personligheten Kaitlyn Bristowe er en av dem.

#FREEBRITNEY: Bevegelsen #freebritney skapte stort engasjement over hele verden. Her fra en protest ved Lincoln Memorial i Washington D.C. i juli 2021. Foto: Jose Luis Magana

– Ok, nå vet vi hvem som står bak kontoen hennes. Host, Jamie, host, har hun skrevet under innlegget.

Kommentaren har fått nesten 7000 likerklikk, noe som tyder på at mange er enige i det Bristowe skriver.

– Hvor er Britney??? skriver en, mens en annen prøver å sette i gang en signeringsaksjon for å få popstjernen til å gå live slik at fansen kan se om hun har det bra.

– Mer bevis på at hun fortsatt er under kontroll, er det en bruker som skriver og viser til vergeordningen stjernen levde under i nesten 14 år.

På Twitter har enda flere meldt seg på diskusjonen rundt hva som foregår.

Britney’s latest Instagram post is like one of those things people say to let others know they’re in trouble. Like wtf is going on. pic.twitter.com/2tuFf3D0q6 — johnny. (@itsjohnny81s) December 3, 2022

– Britneys siste Instagram-post er som en av de tingene folk sier for å varsle andre om at man er i trøbbel. Hva faen skjer, skriver en.

I cant explain it but somehow Jamie Lynn hacked Britney Spears Instagram and posted that herself, OFFICER!!

pic.twitter.com/3c6lCskn5R — 𝔹𝕣𝕖𝕥𝕥 💛 || HOLIDAY ERA (@brettxcx) December 3, 2022

– Jeg kan ikke forklare det, men på en eller annen måte har Jamie Lynn hacket Britney Spears sin Instagram og postet dette, skriver en annen og legger ved en meme.

Flere har også begynt å ta i bruk den velkjente hashtaggen #FreeBritney igjen. Denne ble opprettet av fansen for flere år siden for å støtte henne i den juridiske kampen mot hennes far, James Spears.

CAN WE TALK ABOUT HOW THERE IS NO WAY IN HELL BRITNEY IS RUNNING HER INSTAGRAM ANYMORE #freebritney — Sailor Mars (@DanceDee) December 3, 2022

Også den prisvinnende journalisten Ernest Owens har lagt ut en melding med hashtaggen.

Whoever is running the Instagram of Britney Spears right now needs to knock it off...they really are doing bizarre work over there right now. #FreeBritneyIG — Ernest Owens (@MrErnestOwens) December 3, 2022

– Den som styrer Instagram-kontoen til Britney Spears akkurat nå må roe seg ned. De gjør noe bisarre greier borte der nå. #FreeBritneyIG

Musikk- og underholdningsmagasinet Billboard skriver at de har forsøkt å få en kommentar fra en representant for Britney Spears om hvorvidt det er hun selv som styrer kontoen. Dette har de foreløpig ikke lyktes med.