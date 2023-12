Fans raser mot Simone Biles' ektemann

Turnerens kjæreste får kritikk for kontroversiell uttalelse.

Ektemannen til den amerikanske turneren Simone Biles (26), NFL-spilleren Jonathan Owens (28), står i hardt vær etter å ha kommet med en uheldig uttalelse i en podkast.

Owens, som spiller for NFL-laget Green Bay Packers, omtalte seg selv som «fangsten» i forholdet deres. Det gjorde han i en episode av podkasten «The Pivot».

Dette har fått fans av turneren til å rase.

IDRETTSTALENT: Simone Biles er en av de største turntalentene gjennom tidene. Foto: AP Photo/Geert vanden Wijngaert, File

Den «virkelige premien» i forholdet

Owens forklarer i episoden at han ikke visste hvem Biles var da de først møtte hverandre. Videre kalte han seg selv den virkelige «premien» i forholdet.

Fansen peker nå på at Biles tross alt er et av de største kvinnelige idrettstalentene gjennom tidene. Derfor har tilhengere av turneren nå tatt til kommentarfeltet på Instagram for å rase mot Owens.

– Jeg vet ikke engang hva han heter, skriver en fan.



– Jeg kjenner ham bare som Simone Biles' ektemann, skriver en annen.



Paret virker ikke plaget av all kritikken. Turneren har nylig tatt til Instagram for å vise sin støtte til sin utkårede.

IDRETTSPAR: Biles og Owens er begge idrettsutøvere. Foto: Benny Sieu-USA TODAY Sports

Medverten i «The Pivot»-podkasten, Ryan Clark, har uttalt at det hele er overdrevet. Han mener NFL-spillerens uttalelse ikke var noe annet enn en uskyldig spøk. Det skriver TMZ.

Olympisk mester

Biles ble kjent i 2013, da hun vant to VM-gull som 16-åring. Året etter vant hun fire VM-gull og ytterlige fire i 2015.

I 2016 deltok hun i sitt første OL i Rio de Janeiro. Her stakk hun av med seieren i fire øvelser. I tillegg tok hun bronse i en femte øvelse. Under OL i Tokyo tok hun en sølv- og en bronsemedalje.

Biles er også den første kvinnen til å vinne fire strake amerikanske allround-titler på 42 år i 2016 P & Championships.

Owens er amerikansk fotballspiller og spiller i NFL for laget Green Bay Packers.

I april giftet idrettsparet seg.