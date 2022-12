Falske pornobilder av Billie Eilish gikk viralt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Videoene og bildene ble sett over elleve millioner ganger før de ble fjernet fra TikTok.

I løpet av de siste ukene har apper som Lensa blitt enormt populære. Appene tilbyr en tjeneste hvor kunstig intelligens (AI) konstruerer bilder i ulike settinger basert på bilder man legger inn.

AI-genererte portretter av familie, venner og bekjente har florert på Instagram og TikTok. Trenden ble godt mottatt av massene, og har bidratt til et sterkt engasjement på sosiale medier.

Dessverre kan denne teknologien også manipuleres - det har superstjernen Billie Eilish (21) fått føle på de siste dagene.

Deepfake

Har du sett videoer hvor et ansikt er manipulert til å se ut som en annen person? Teknologien kalles deepfake, og blir stadig mer avansert.

Manipulerte bilder og videoer av den 21-år gamle sangeren Billie Eilish gikk i forrige uke viralt på TikTok, og skal ha blitt forsterket av appens algoritme. Det melder VICE.

I videoene skal sangerens ansikt ha blitt påført på kropper med overdreven seksuell atferd.

Videoene og bildene skal ha blitt sett over elleve millioner ganger i løpet av fire dager, før de ble fjernet for brudd på TikToks retningslinjer for seksuell trakassering.

Forkjemper mot «body shaming»

21-åringen har tidligere poengtert at hun brukte «baggy»-klær for å forhindre seksualisering av kroppen hennes.

I 2020 delte hun kortfilmen «Ikke mitt ansvar», hvor Eilish fremfører en monolog om «body shaming».

– Du har meninger om musikken min, om klærne mine, om kroppen min. Noen mennesker hater det jeg har på meg, noen elsker det, noen bruker det til å hate på andre, og noen bruker det til å hate meg, sier hun i videoen.

– Hvis det jeg har på meg er behagelig, er jeg ikke feminin nok. Hvis jeg kaster klærne, er jeg en hore. Selv om du aldri har sett kroppen min, dømmer du den fortsatt og dømmer meg for den. Hvorfor?

Forsøkte å selge bildene

TikTok-kontoen som delte innholdet av Eilish hadde over 76.000 følgere, og var knyttet til en Instagram-konto med litt over 2000 følgere. På Instagram promoterte den samme brukeren for salg av flere manipulerte bilder av 21-åringen.

I intervju med VICE har kritikere kommentert farene ved TikToks nåværende algoritme.

– TikTok-algoritmen er ikke satt opp for å skille hva slags innhold som får engasjement, og dette er et kritisk problem, sa administrerende direktør for Chayn (en global ideell organisasjon som jobber forebyggende mot kjønnsbasert vold), Hera Hussain til VICE.

– TikTok bør ikke anbefale disse videoene i «feedene» til brukerne deres. Dette er ingen harmløs «meme», eller et stillbilde fra sangerens egne videoer. Dette er hyperseksualiserte AI-manipulerte bilder.