Eyvind Hellstrøm i nytt prosjekt med bonussønnen Nils (14)

JOBBER SAMMEN: Det siste året har superkokken Eyvind Hellstrøm begitt seg ut på et nytt prosjekt med bonussønnen Nils. Foto: Hanne Drange Jensen / God kveld Norge

Eyvind Hellstrøm (74) er en populær kokk blant det norske folk.

Gjennom sin karriere har han loset nordmenn gjennom TV-programmene «Hellstrøm rydder opp», «Hellstrøm inviterer», «Hellstrøms kjøkken», og «Truls à la Hellstrøm».

I tillegg har han gitt ut en rekke kokebøker.

Nå prøver 74-åringen seg imidlertid på noe nytt.

I høst kommer han nemlig med atter en ny kokebok – med den yngre garde som målgruppe.

Familieprosjekt

God kveld Norge møter duoen på Kagge Forlags høstlansering, og Nils Rennan Lilleheie (14) legger ikke skjul på at det har vært svært hyggelig å lage bok sammen med Hellstrøm.

– Det er veldig fin stemning mellom oss to på kjøkkenet, sier Lilleheie.



Hellstrøm legger til at den gode stemningen sprer seg raskt ved at de får frem gode smaker på kjøkkenet.

14-åringens mor, som også er stjernekokkens kjæreste, Anita Rennan (43), har deltatt ivrig i prosessen av den kommende kokeboken.

Hun har nemlig fotografert alle bildene som vil være å se i «Til ungdommen».

Rennan letter på sløret overfor God kveld Norge og forteller om hvordan det har vært å være en del av denne prosessen.

– Det har vært veldig gøy å få fanget den energien de har seg imellom, sier hun.



Til tross for at Hellstrøm hadde bestemt seg for å ikke gi ut flere kokebøker, kom det han beskriver som en «gryende gnist» til å gjøre det likevel.

FAMILIEPROSJEKT: Anita Rennan, Nils Rennan Lilleheie og Eyvind Hellstrøm har gått sammen om å lage kokebok. Foto: Hanne Drange Jensen / God kveld Norge

Lært mye av bonuspappa

– Om vi skal komme noe videre må vi starte med ungdommen. Fordi de gamle de klarer ikke. Så det må være forståelig og se enkelt ut, sier han.



Han forteller at de ikke har vært ute etter at det skal se flott ut, men at de er ute etter å fortelle om prosessen.



– Vi vil at folk ikke bare skal nyte maten, vi vil at de skal nyte prosessen og hvordan det er å lage maten, skyter Lilleheie inn.



Hellstrøm presiserer at de ønsker å få frem gleden i tilberedningen, altså at den må stimuleres.

14-åringen deler åpenhjertig at han har lært mye av bonuspappaen sin under prosessen.

– Det må ikke bare være mat som smaker godt, men også det som er godt for kroppen og til og med sjelen, sier han.



Til tross for at Hellstrøm gjerne fremtrer som en streng kokk gjennom TV-skjermen, avkrefter bonussønnen at han er det på hjemmebane.

– Det skal jeg aldri slutte å takke deg for

– Nei, han er egentlig ikke det. Jeg bare gjør som han sier så blir han ikke sur, sier Lilleheie lattermildt.



– Bare gjør som jeg sier så går det bra, legger Hellstrøm til.



Lilleheie forteller at interessen for å lage vokste etter han møtte Hellstrøm.

For etter han møtte kokken merket han at å lage mat ikke bare er godt å spise, men også godt å lage.

– Og det skal jeg aldri slutte å takke deg for Eyvind. At du viser meg gleden, sier 14-åringen.



Lilleheie er også sønn av den norske skuespilleren Håvard Lilleheie (50). Til tross for at både faren og bonusfaren er mye å se på TV, er ikke sønnen sikker på om han vil gå i deres fotspor.

PAPPA: Skuespilleren Håvard Lilleheie er pappaen til Nils. Foto: God kveld Norge

– Jeg er veldig interessert i biologi, så jeg ønsker å bli biolog, hvis jeg skal være helt ærlig. Men mange tar opp det med at en del av den nærmeste familien er i masse TV-programmer og sosiale medier, og det får jeg bare leve med da, sier han.