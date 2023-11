Express: Meghan Markle nære TV-comeback

Ifølge det britiske nyhetsmediet Express er Markles representanter nå i Hollywood for å fastslå detaljene i en kontrakt om hertuginnens rolle i en spin-off til dramaserien «Suits».

En prominent kilde sier til nettstedet at forhandlingene er på et avansert nivå.

Ingen detaljer rundt serien er i skrivende stund bekreftet av noen.

Kilden, som skal være svært troverdig, hevder likevel at NBCUniversal har gitt grønt lys til oppfølgeren, og at de er klare for å betale «det som skal til» for å få Markle med på laget.

Dette skjer i så fall stikk i strid med hva Markles representanter i WME tidligere i år skal ha sagt.

Da hertuginnen i april signerte for byrået, insisterte de på at det ikke ville bli fokus på skuespill, eller å bygge videre på karrieren hennes som filmstjerne, i det hele tatt.

Videre sier en kilde at serien nå vil gi uttrykk for å utspille seg i Los Angeles istedenfor New York, men at de faktiske opptakene fortsatt vil gjøres i Toronto i Canada.

Serien, som kan sies å ha vært Markles gjennombrudd, gikk av luften med sin siste sesong i 2019.