Exit-skuespillere ser kokainproblematikk

GOD KVELD NORGE (TV 2): I et samfunn hvor kokainbruk blant unge går opp ser Exit-skuespillerne at fremstillingen i serien kan være problematisk.

NRK-suksessen Exit er tilbake med ny sesong, og igjen sniffer hovedrollene kokain både til morgen og kvelds. Det hvite pulveret har vært hyppig diskutert i det siste, og i fjor slo politiet kokain-alarm i en TV 2-artikkel.

På en videregående i Bodø sier en elev til NRK at dop har blitt nesten like vanlig som alkohol.

– Kan fremstillingen i Exit være problematisk?

– Ja, det kan være en viss form for forherligelse av kokain, uten at det har vært noe ønske om at det skal være det, sier hovedrolleinnehaver Jon Øigarden til God kveld Norge, og fortsetter:

– Denne serien har blitt så populær, mange unge ser den, og de klarer kanskje ikke helt å skille det. Så det kan være et problem.

JEPPE: Øigarden sin karakter i Exit er glad i det hvite pulveret. Foto: Fremantle / NRK

Vil vise baksiden

Ifølge en studie fra FHI så har kokainbruk blant unge gått opp, men ikke så mye som man kanskje får inntrykk av. I 2021 svarte litt over tre prosent at de hadde brukt kokain, mens i 2022 svarte nesten fem prosent det samme.

– Det vi håper, og som er noe av det viktigste i serien, er jo følelsen av at den livsstilen ikke gjør livene deres bedre. Vi håper jo at folk sitter igjen med en følelse av at det ikke er veien å gå, hvis du vil ha det godt med deg selv i lengden, sier Pål Sverre Hagen.

Hans rollekarakter William får blåst kokain opp i nesa i bevisstløs tilstand i første sesong. Denne scenen inspirerte noen ungdommer til å gjøre det samme på fest, skrev Aftenposten i 2019.

PRESSEDAG: God kveld Norge møtte gutta dagen før premiere. Foto: © Ola Thingstad

– Vi har jo en del scener fra morgenen etter hvor de ikke er helt på topp også. Det er jo viktig. At man ikke bare viser frem lørdag klokken halv ett på natten, sier Tobias Santelmann som spiller Henrik.

Øigarden mener at det er en hårfin balansegang.

– Vi skal vise et type liv som noen bedriver. Så vi skal ikke forherlige, men man må kunne fortelle det helt åpent i en underholdningsserie.

KONGE OM NATTEN: Men ikke alltid konge dagen derpå. Foto: Fremantle / NRK

Skal fylle et tomrom

Serieskaper Øystein Karlsen synes problemstillingen er todelt.

– Det finnes helt sikkert 20 år gamle BI-studenter som tenker at disse gutta er akkurat det de har lyst til å bli. Det får man nesten ikke gjort så mye med.

HULHET: Karlsen håper seerne ser baksiden av rusen. Foto: Fremantle / NRK

Men han påpeker at det er en hulhet i alle karakterene.

– Kokainen, sexen, og hva de bruker penger på er for å fylle et tomrom. Den hulheten synes jeg kommer ganske bra frem. Jeg vil ikke se på det som en reklamekampanje for det colombianske landbruket, sier Karlsen til God kveld Norge.

EXIT: Skuespiller Øigarden i prat med produsent Testmann-Koch. Foto: © Ola Thingstad

Produsent Petter Testmann-Koch er enig.

– Det er alltid en potensiell fallgruve å forherlige ting som er på utsiden av loven. Men som Øystein sier, det er et portrett på en virkelighet. Så får man håpe at folk er hjemme rent mentalt.