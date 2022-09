«Ex on the Beach»-profiler i hardt vær - fronter omstridt trend

GOD KVELD NORGE (TV 2): Flere profilerte, tidligere deltakere i «Ex on the Beach» har vært åpne om at de har gjennomgått flere omdiskuterte kosmetiske inngrep i én og samme behandling. Det skaper sterke reaksjoner.

Tidligere «Ex on the Beach»-deltaker Siv Meyer (25) valgte nylig å publisere bilder fra en klinikk i Tyrkia, hvor hun har gjennomgått flere kosmetiske inngrep.

Til sine godt og vel 43.000 følgere på Instagram delte hun et bilde fra operasjonsrommet, der øyne og nese er plastret, kort tid etter behandlingen.

FRA KLINIKKEN: «Ex on the Beach»-profil Siv Meyer delte nylig et bilde fra en klinikk i Tyrkia, der hun har vært og fått løftet bryn og gjennomført en neseoperasjon. Foto: Skjermbilde fra Instagram

I neste bilde skriver Meyer at hun har «vært veldig usikker på om jeg skulle dele dette», men at hun tok et valg om å være ærlig.

På Instagram, TikTok og YouTube har personer verden over postet bilder av seg selv etter å ha fått gjennomført en såkalt «barbie touch»-operasjon, med kosmetiske inngrep på blant annet nese og øyenbryn.

BARBIE-LOOKEN: En stadig økende trend er at influensere og andre verden over deler med sine følgere i sosiale medier at de har fått gjennomført en såkalt «barbie touch up»-operasjon, med flere kosmetiske inngrep i en og samme behandling. Foto: Skjermbilder fra TikTok

Flere klinikker i Tyrkia reklamerer med denne type pakke-behandlinger.

En økende trend de senere årene er blant annet å inkludere en behandling som gir såkalte «fox eyes». Dette gjøres med en metode kalt trådløft, der huden i ansiktet løftes og strammes ved hjelp av tråder.

I norsk sammenheng har flere tidligere «Ex on the Beach»-deltakere i senere tid frontet denne type innhold for offentligheten.

Siv Meyer forteller overfor God kveld Norge at hun har vært i Tyrkia og fått gjennomført en type trådløft for å få «fox eyes». Dette i tillegg til en neseoperasjon hun har tenkt på å få gjennomført i lang tid.

Tidligere har «Ex on the Beach»-profil Caroline Nitter snakket åpent om at hun var i Tyrkia og gjorde øyenbrynsløft via trådløft-metoden.

I programmet «Ex and the City» tok hun seerne med inn på operasjonsstua, og i etterkant fortalte hun til Rød løper at hun var forberedt på hat fra seerne.

– Folk blir sure, og så bruker de å være sure i ei uke, og så går det over, uttalte Nitter til Rød løper i forbindelse med episoden.

Nitter har også delt med sine følgere i sosiale medier at hun var i Tyrkia og fikk gjennomført flere kosmetiske inngrep. Hun publiserte et bilde på Instagram, der hun var plastret flere steder i ansiktet etter behandling ved en klinikk i Tyrkia.

DELTE BILDE: Caroline Nitter delte flere bilder på sin Instagram, etter at hun hadde gjennomgått flere kosmetiske inngrep ved en klinikk i Tyrkia. Foto: Instagram

Nitter skrev til sine følgere på Instagram i den forbindelse at hun «oppfordrer ingen til å operere seg, dere er virkelig nydelige alle som en. Det er bare jeg som er glad i å trikse og fikse».

Klinikken Nitter var hos har flere ganger reklamert for den omtalte «barbie touch up»-behandlingen.

God kveld Norge har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra Nitter til denne saken, uten å lykkes.

– Risikofylt

Karim Sayed er lege og styreleder i Norsk Forening for Kvalitet i Estetisk Medisin (Norfem). Han mener at denne type «pakke»-operasjoner ikke er vanlig i norsk sammenheng.

– Jeg tror det er høyst uvanlig i Norge. I Norge skal man ikke være «selgende», og å sette sammen slike pakker høres jo selgende ut, så jeg tror vel ikke det ville vært lovlig heller, sier han.

Han understreker at det også er knyttet større risiko knyttet til mer omfattende inngrep av denne typen.

– Jo mer omfattende et inngrep er, desto større er sjansen for komplikasjoner.

Han legger til at influensere har en stor påvirkningskraft overfor et ungt publikum.

– At tabuer løftes kan være positivt, men hvis det gir unge mennesker en følelse av at de ikke er bra nok, så er det uheldig. Jeg frykter at det siste er tilfellet når det er influensere med mange unge følgere som deler slike innlegg. Jeg er også veldig skeptisk til å fronte behandlinger som er permanente og som er basert på trender, som for eksempel «foxy eyes», sier han.

– Trist om dette er en trend

God kveld Norge har vært i kontakt med flere profilerte personer, som synes deling av denne typen innhold er uheldig.

BLIR TRIST: Influenser Sara Emilie Tandberg synes utviklingen er trist. Foto: Naina Helén Jåma

Bloggerne-profil og influenser Sara Emilie Tandberg er klar i sin tale.

– Det er veldig synd hvis det blir snakk om at det blir en trend. Jeg synes det er synd at så mange profilerte mennesker gjør det, da de har stor påvirkningskraft på unge. Når de påvirker andre med valg de selv tar, når man vet at det er en stor risiko knyttet til dette, så er det trist. Jeg ser på de som gjør dette som offer selv, fordi de har selv blitt påvirket til å legge seg under kniven, sier hun.

Tandberg åpnet nylig opp om hvor mye hun selv angrer på en operasjon hun tok som 18-åring.

TV-profil Mads Hansen tror det er et skrik om oppmerksomhet.

– Å dra gamle «Ex on the beach»-deltakere inn i rampelyset igjen på denne måten … De skal få ligge i narkose og holde på med sitt, sier Mads Hansen med et glimt i øyet.

REAGERER: Blant de som reagerer på at kjente profiler fronter kosmetiske inngrep, er Kristin Gjelsvik. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ei som flere ganger har uttalt seg i anledning influensere som deler denne type innhold med sine følgere, er Kristin Gjelsvik. Hun synes denne trenden er en trist utvikling.

– Jeg blir alltid veldig trist når plastisk kirurgi blir normalisert. At vi ikke bare kan akseptere at vi blir eldre og får rynker. Det synes jeg er veldig trist, sier hun.

Alexandra Joner sier at hun heier på at man skal kunne være trygg i den personen man er, men at folk får gjøre som de selv vil.

– Det er ikke helt «min kopp te», og man bør kanskje ikke dele alt med alle følgerne sine, men gjør hva du vil, sier hun.

Vil ikke at unge skal gjøre som henne

Siv Meyer understreker overfor God kveld Norge at hun var veldig usikker på hvorvidt hun skulle dele bildene fra Tyrkia med sine følgere.

– Folk kommer uansett til å se at jeg har operert nesen. Jeg kommer til å poste bilder av meg selv etterpå. Jeg tenkte at det er bedre å være ærlig, enn å skape et falskt skjønnhetsideal, når folk vet at det ikke er sånn jeg ser ut, sier hun.

– Hva tenker du om din rolle som forbilde for unge?

– Jeg er fullt klar over at jeg har unge følgere, men jeg synes det er verre å lyve og si at jeg ikke har gjort noe. Det kommer til å bli spekulasjoner uansett. Jeg vil aldri anbefale noen til å operere noe. Jeg må stå for mine handlinger, og innrømme hva jeg selv har gjort. Men, jeg ønsker ikke at noen unge skal bli påvirket, sier hun.

Hun forteller at hun under oppholdet i Tyrkia har operert nesen, samt fått gjennomført øyenbrynsløft, også kalt «fox eyes».

Hun er opptatt av å fortelle at hun har betalt for behandlingen selv, og at hun ikke på noen måte har inngått et samarbeid med en klinikk. Derfor ønsker hun heller ikke å navngi den aktuelle klinikken hun har vært på.

God kveld Norge er blitt forelagt kvittering av Meyer, som viser at hun selv har betalt for behandlingen.

Tok affære

Meyer er som nevnt ikke den første til å dele denne type innhold med sine følgere.

BLE FELT: Flere influensere er tidligere felt i FIM for å ha frontet kosmetiske inngrep i sosiale medier. Foto: Fim.no

Høsten 2021 ble eksempelvis tidligere «Ex on the beach»-deltaker Sandra Fjeldberg klaget inn til og felt av FIM (Fagutvalget for influensermarkedsføring, red. anm.) for promotering av kosmetiske inngrep ved en klinikk i Oslo. Hun delte da at hun hadde gjennomført såkalt trådløft.

Også TV-profil Melina Johnsen ble klaget inn og felt, for å ha promotert en omdiskutert tannbehandling i Tyrkia. De ble felt blant annet for å «fremme bilder av å ha foretatt et inngrep som klart kan bidra til kropps- og utseendemisnøye».

Fjeldberg selv delte sin frustrasjon over dette, da hun mente hun ikke hadde gjort noe galt.

– De forstår ikke alvoret

Leder for Redd Barnas ungdomsorganisasjon PRESS, Isaac Elstad Røssnes, reagerer sterkt på utviklingen.

– Dette er ikke greit. Påvirkere generelt, men særlig de som har følgere som primært sett er unge, bør være forsiktig med å dele denne typen innhold. Tusenvis av barn ser opp til disse personene og deres handlinger. Det er noe disse personene er nødt til å ta på alvor, sier han til God kveld Norge.

Han mener det er på tide at norske og utenlandske influensere begynner å ta innover seg hvilken rolle og påvirkningskraft de har overfor unge.

– Jeg tror det handler om en mangel på forståelse, ikke bare for den påvirkningskraften de besitter, men også for hvor alvorlig problemet er. Det er en mangel på forståelse for hvilken påvirkning som står bak deres egne valg også, sier han.

Røssnes mener at influenserne med dette bidrar til økt kroppspress og dermed økte psykiske helseplager blant unge.

– I stedet kunne de ha brukt stemmen sin til å advare mot skadelige konsekvenser. Det er veldig synd at store profiler tyr til kosmetiske inngrep og normaliserer dette overfor et ungt publikum, sier han.

Har gjort mye research

Siv Meyer angrer foreløpig ikke på at hun reiste til Tyrkia for å få gjennomført inngrepene.

– Foreløpig har jeg fått god oppfølging her. Jeg hadde noen venner som hadde vært der, og de hadde fått skikkelig bra oppfølging. Her har vi egen kokk og egen sjåfør. Jeg dro ikke hit for å få det billigere, men ble skikkelig skremt av erfaringen jeg gjorde meg hjemme i Norge da jeg var 18, sier hun til God kveld Norge.

Hun forteller at hun ble skremt av mangel på oppfølging hun fikk etter å ha tatt silikon i brystene på en klinikk i hjemlandet for sju år siden.

Meyer peker blant annet på dårlig service og at hun ble sendt hjem kort tid etter operasjonen, til tross for at hun ikke kjente seg klar.

– Og så har jeg gjort mye research, så jeg føler at det er trygt her, sier Meyer, som ennå befinner seg på klinikken i Tyrkia.

Flere skrekkhistorier

Flere har i etterkant av kosmetiske inngrep valgt å gå ut for å advare andre.

En av de som angret seg etter å ha fått gjennomført trådløft, var «Ex on the Beach»-deltaker Johanne Nordeng.

SMERTEFULLT: Nordeng hevder hun fikk mye smerter etter inngrepet. I bildet til venstre viser hun frem hvor trådene ligger og hvor smertene kommer fra. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Privat

Hun slet med store smerter i etterkant av behandlingen, og fortalte til God kveld Norge at hun angret bittert.

– Da lokalbedøvelsen gikk ut, så begynte jeg å få veldig vondt. Jeg ble syk, fikk feber og ble sengeliggende i en uke, fortalte hun.

I lang tid etter behandlingen slet hun med kraftig hodepine.

Også influenser og blogger Sofie Kvelland gikk tidligere i år ut med en advarsel som følge av den skremmende opplevelsen hun hadde.

Etter å ha vært hekta på å fylle leppene med fillers gjennom flere år, bestemte hun seg for å få hjelp til å få komme tilbake til utgangspunktet. Det gikk ikke som hun hadde forventet.

– Jeg hadde plutselig masse rynker i leppene. Det så ut som jeg hadde røyket fast i over 20 år.

– På grunn av det valget jeg tok da jeg var 18, «må» jeg på en måte fortsette for alltid, uttalte Sofie til TV 2 hjelper deg.