«Ex on the beach»-profil røper gladnyhet

Gladnyheten bekrefter hun overfor Se og Hør.

– Det er veldig hyggelig, og mange år siden jeg var så forelsket, opplyser hun til nettstedet.

Til God kveld Norge forteller hun at den utkårede heter Kjetil, og at de offisielt ble sammen på 8. mars, på selveste kvinnedagen.

– Jeg er så glad, sier hun til God kveld Norge.



«SELFIETIME»: Helene Hima og hennes nye kjæreste, Kjetil. Foto: Privat

Hima, som ble kjent etter at hun deltok i den kontroversielle realityserien «Ex on the Beach», forteller at første gangen paret møttes booket han en billett til Bergen og tok henne med på en «fin date».

– Han er så trygg, stabil og god! Vi utfyller hverandre godt. Han er så fin – det gjelder både utseende og personlighet. Jackpot, sier Hima.



Nyheten kommer kun noen måneder etter at hun i desember ble linket opp til «Farmen»-profilen Sebastian Eide (33).

GOD TONE: Sebastian Eide og Helene Hima hadde en kortvarig flørt, før hun fant tonen med sin nye utkårede. Foto: Privat

Duoen møttes i romjula kun en drøy måned etter at hun avslørte brudd med en svensk flørt.

I høst var hun også aktuell i datingprogrammet «Ungkaren», men forlot programmet uten kjærligheten.

Realityprofilen har tidligere også vært linket opp til TV-personligheten og den tidligere håndballspilleren Frank Løke (44).