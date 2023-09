Evelina Moholt dukket opp på rød løper med ny kjæreste

I mai kom nyheten om at Evelina Moholt (23), og proffdanser i «Skal vi danse», Santino Mirenna (29) hadde gått hvert til sitt etter tre år om som kjærester.



– Nå er vi ikke sammen lenger. Det er ikke hemmelig, men det er ganske ferskt, sa Moholt til God kveld Norge den gang.

Nå kan 23-åringen imidlertid bekrefte at hun har funnet lykken på ny.

Det er i forkant av scenemusikalen «Miss Saigon» at hun bekrefter forholdet. Moholt dukket nemlig ikke opp alene.

På spørsmål om hvem hun har med seg svarer hun følgende:

– Det er kjæresten min, moren min og faren min. Så det er dobbeltdate i dag rett og slett, røper hun.



HAR MØTT SVIGERS: Evelina Moholts nye kjæreste, Oliver Mathiesen, har rukket å møte Katrine Moholt. Foto: Martin Berg Isaksen, TV 2

Møttes gjennom felles venner

Videre kan kjæresten, Oliver, fortelle hvordan de møttes.

– Gjennom felles venner og musikk, og på Instagram egentlig, sier Mathiesen.



– Han har jo akkurat signert med Sony og er artist selv. Så har vi felles produsenter som vi møttes gjennom, så det er koselig å ha musikken sammen.

Paret har ikke vært sammen så lenge, men Oliver har allerede rukket å møte familien Moholt.

Katrine Moholt forteller at hun synes det er veldig koselig at datteren har funnet kjærligheten.

– Synes det er veldig koselig. Jeg er lykkelig når barna mine er lykkelig, sier hun til God kveld Norge.

Hintet om kjæreste

Til tross for at Moholt ikke har bekreftet forholdet tidligere, har hun hintet om en ny flørt i sosiale medier.

Siste dagen i august delte hun nemlig et innlegg på Instagram hvor hun er avbildet med noe som kan se ut til å være den nye kjæresten.



Det er artist Oliver Mathisen, som i 2019 deltok i «The Voice», som er avbildet. Han har delt flere glimt av de to sammen i sosiale medier, og delte for en uke siden et kyssebilde.

På kyssbildet har en følger kommentert og spurt om de to er sammen, noe Mathisen har respondert på med et bekreftende «likerklikk». Moholt har også kommentert innlegget med et rødt hjerte.