Eva Mendes er ferdig som skuespiller

«Det var en no-brainer», sier Eva Mendes (50) i onsdagens episode av «Today», ifølge E! News.



50-åringen har nemlig ikke hatt en rolle i en spillefilm siden 2014. Siste film hun spilte i var filmen «Lost River», som også var kjæresten Ryan Gosling (43) sin filmregi-debut.

De siste ti årene har hun kun tatt på seg prosjekter som har tillatt henne å være i nærheten av hjemmet, for å kunne oppdra parets to barn Esmeralda Amada (9) og Amada Lee (7).

MØTTES PÅ SETT: Eva Mendes og Ryan Gosling startet å date etter at de hadde filmet «The Place Beyond the Pines» i 2011. Dette bildet er fra settet av filmen. Foto: AP Photo / Focus Features

– Det var nesten som en ikke-verbal avtale om at «OK, han skal jobbe og jeg skal jobbe. Jeg skal bare jobbe her», forteller hun.

– Han gikk og han gjorde jobben sin. Han tilfeldigvis er veldig god i jobben sin.

Et valg hun ikke angrer på, ifølge hun selv.

Hun har de siste årene derfor vært veldig selektiv på hvilke prosjekter hun har tatt på seg. Blant annet har hun startet eget husholdningsmerke, «Skura Style».

Noe som tillater henne å være nære hjemmet.

Hun forteller også at Gosling har støttet valget hennes.

Parets ordning sikrer også at minst én forelder vil være sammen med døtrene deres til enhver tid.

Tidligere i år var nemlig Mendes på Milan Fashion Week. Da delte hun et innlegg på Instagram og takket Barbie-skuespilleren for at han «holdt fortet hjemme slik at jeg kunne leve i Dolce Evita i et par dager».