Eurovision-stjerne tatt for promillekjøring - igjen

FYLLEKJØRTE: Den svenske stjerna Roger Pontare har innrømmet å ha kjørt bil beruset. Her fotografert under generalprøven til Eurovision i 2000. Foto: JONAS EKSTROMER

Den svenske artisten Roger Pontare (71) ble den 28. januar stoppet av politiet i Örnsköldsvik grunnet vinglende kjøring.

71-åringen har tidligere representert Sverige i Eurovision Song Contest to ganger - første gang i 1994 sammen med Marie Bergman og låten «Stjärnorna», deretter i 2000 med låta «When Spirits Are Calling My Name».

Pontare skal denne januardagen ha kjørt med hele 1,7 i promille.

– Klart at det var veldig dumt, innrømmer han til avisen Örnsköldsvik Allehanda.

Kjørte inn i en haug med snø

Til politiet har artisten forklart at det ble en del alkohol kvelden før hendelsen, og at han dagen derpå våknet opp på et hotell. Han forklarte i avhør at han fremdeles følte seg ruspåvirket da han våknet, men at han gjerne ville komme seg raskest mulig hjem.

EUROVISION: Roger Pontare representerte Sverige i Eurovision i 1994 og 2000. Foto: ALASTAIR GRANT

Da han la ut på veien hjem, la et vitne som kjørte bak han merke til at bilen svingte fra høyre til venstre. Vitnet bestemte seg derfor å ringe politiet.

Til avisen forteller Pontare at han helt sikkert hadde blitt brydd selv, om han kjørte bak en som vinglet på veien.

Etter hvert ble det for vanskelig for 71-åringen å holde seg på veien, noe som førte til at han kjørte inn i en snøhaug. Det var da politiet dukket opp.

En angrende Pontare sier til Aftonbladet at det harde turnélivet er en av grunnene til at han valgte å sette seg bak rattet i ruspåvirket tilstand:

– Hva skal jeg si... Når man er ute og turnerer i denne bransjen vil man gjerne hjem.

Tatt i 2007

Ifølge Örnsköldsvik Allehanda er ikke dette første gang Eurovision-stjernen blir tatt for fyllekjøring. Den andre hendelsen fant sted i 2007.

Etter en konsert hvor han hadde inntatt et par glass med alkoholholdig drikke, satte Pontare seg bak rattet for å vende hjem. Han skal ha forklart at hans egen promillemåler hadde gitt grønt lys for å kjøre.

Da politiet stoppet han, viste det seg at artisten hadde en promille på 0,62.

– Den viste grønt og jeg følte meg sikker. Det var jo en dyr måler jeg hadde kjøpt. De trivelige politifolka som stoppet meg sa at jeg bare skulle kaste den. Sånne promillemålere er visst upålitelige, sa han den gang.