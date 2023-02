Eurovision-stjerne buet av scenen etter raserianfall

Tirsdag kveld tok årets første kveld av Sanremo-festivalen plass. De første 14 artistene fremførte sin låt, som til slutt skal bli Italias bidrag i årets Eurovision Song Contest.

Det ble derimot ikke de konkurrerende artistene som fikk mest oppmerskomhet. 20 år gamle Blanco skapte overskrifter da han skulle fremføre sin nye låt «L`Isola Delle Rose».

Blanco deltok sammen med Mahmood (30) i fjorårets Eurovison Song Contest. Duoen kom på en syvende plass med låta «Brividi».

Se sangerens raserianfall i videovinduet øverst i saken.

KASTET ROSER: Blanco kastet rundt på rosene på scenen. Foto: Maurizio D'avanzo / ipa-agency.n

Historisk skandale

Det hele startet da sangeren ikke hørte sin egen stemme i sine «in ears». Etter å ha signalisert at han ikke hørte noe, så Blanco svart.

Han kastet blomster rundt på scenen, og nektet å synge resten av sangen, til tross for at bandet fortsatte å spille.

Etter fremførelsen ble han nærmest buet av scenen av publikum.

Da en av programlederne spurte 19-åringen om hva som skjedde, svarte han enkelt:

– Jeg kunne ikke høre meg selv i hodetelefonene, men jeg ville fortsatt ha det gøy.

Gianni Morandi, som også er programleder for sangkonkurransen, kostet vekk havet av blomster som lå rundt på scenen.

– Til tross for alle de vakre sangene i kveld, vil du se at folk kun snakker om dette i morgen, sa Morandi til publikum.

Morandis ord skulle stemme, og Blanco har fått sterke reaksjoner fra hele landet. Flere mener det er en historisk skandale og raser i kommentarfeltene til sangerens sosiale medier.

STERKE REAKSJONER: Sterke reaksjoner etter sangerens opptreden. Foto: Skjermbilde fra Instagram

– Jeg beklager

Sangeren selv har fått over 40 tusen kommentarer på sitt nyeste Instagrambilde, hvor han beklager egen oppførsel.

Han har postet et bilde av et dikt for å hedre Sanremo-scenen. I bildeteksten skriver han «Jeg beklager til blomsterbyen», som en referanse til byen, som har fått navnet «City of flowers».

Til tross for sterke reaksjoner og hat, får sangeren også støtte fra fans og tidligere kollega Mahmood.