«Eurovision»-ekspert: – Kan bli historiske

Lørdag skal det avgjøres hvem som representerer Sverige i verdens største musikkonkurranse «Eurovision Song Contest».

Da skal den norske duoen Marcus & Martinus igjen ut i ilden, med låten «Unforgettable».

Helt siden det ble kjent at de norske tvillingene skulle delta i «Melodifestivalen», har de ligget på førsteplass på bettinglistene.



Etter lørdagens siste delfinale, hvor de gikk rett til finalen, viser bettinglistene at vinnersjansene deres har økt til 64 prosent.

Og blir det seier til 22-åringene fra Trofors i Nordland – ja, da blir det trolig en ganske «unforgettable» kveld for kanskje særlig oss nordmenn.

Da skriver nemlig tvillingparet historie.

Aldri skjedd før

Den svenske «Eurovision»-eksperten Torbjörn «Tobbe» Ek sier til God kveld Norge at han tror Marcus & Martinus har «veldig store sjanser» for å stikke av med seieren.

Likevel tror han at noen svensker kan komme til å la de nasjonalistiske følelsene spille inn, og at de dermed ikke vil stemme for at en ikke-svensk artist skal konkurrere for Sverige.

– Så jeg tror Marcus & Martinus har veldig store sjanser for å vinne, men da takket være den internasjonale juryen, spår MGP-eksperten.

Marcus & Martinus forsøkte seg i svenske «Eurovision» også i fjor, da de havnet på andreplass bak Loreen.

EKSPERT: Torbjörn «Tobbe» Ek jobber som journalist i Aftonbladet, og er blant Skandinavias største «Eurovision»-eksperter. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Ek mener «Unforgettable» er en bedre låt enn «Air», som Marcus & Martinus stilte med forrige gang.

– «Unforgettable» er mer effektiv. Jeg synes den er finere, og fremfor alt synes jeg guttene er bedre både i sangen og i fremføringen på scenen. I fjor fantes det en Loreen, og i det her tilfellet så gjør det ikke det. Da er Marcus & Martinus de store favorittene, mener Ek.

Og hvis de vinner, skriver de historie.

– Da blir det første gang en ikke-svensk artist representerer Sverige i «Eurovision Song Contest».

– Litt for glatt

Også leder i den norske MGP-klubben, Morten Thomassen, tror Marcus & Martinus kan gå seirende ut av den svenske finalen, men trekker i likhet med Ek inn én klar ulempe:

– De er norske. Svenskene har ikke noen tendens til å stemme på utlendinger. Én ting er å sende dem videre til den svenske finalen, men når det gjelder den internasjonale, så foretrekker de nok noe «ekte» svensk, spår Thomassen.

FOR PERFEKTE: Leder i MGP-klubben, Morten Thomassen, mener Marcus og Martinus kan fremstå litt glatte. Her fotografert under MGP i Torino i 2022. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Personlig har han ikke bare lovord å komme med når det gjelder guttas bidrag.

– Jeg synes den er litt for glatt. De er sjarmerende, men fikk ikke helt sjarmen frem under delfinalen. Det er litt for glatt og velprodusert. Alt er perfekt, og da blir det litt kjedelig, mener Thomassen.

Samtidig kommer han med et lite stikk til NRK.

– Vi i Norge har ikke LED-skjerm slik de har i Sverige, så showet her hjemme er litt mer fattigslig. Det er ikke rart at gutta velger Sverige, også fordi det er større å være med der. Det betyr mer i Sverige enn i Norge med tanke på PR og videre salg, hevder Thomassen.

Men han håper og tror at det norske folk vil heie på gutta om går videre.

– Folket her hjemme vil nok gi dem 12 poeng om de går til den store finalen, tror Thomassen.

– Håper Norge heier på oss

God kveld Norge hadde brødrene på tråden kort tid etter at de sikret seg billett til den svenske finalen.

På spørsmål om hvordan responsen har vært fra det svenske folk, virker de svært fornøyde.

Brødrene forteller at de stort sett har mottatt gode tilbakemeldinger.

– Eller kanskje ikke bare fine, men nå har jeg ikke sett hver eneste kommentar. Men vi er veldig takknemlige. De skjønner jo at vi er der for å hjelpe dem med å vinne, så det er jo ikke vits i å prøve og si noe negativt om det, sier brødrene.

Til tross for at de som nordmenn skal kjempe om å representere Sverige, håper tvillingene at de har Norges støtte.

– Vi er jo nordmenn, så vi vil jo at Norge heier på oss. Det hadde vært fint.



Ingen sure miner

Dersom Marcus & Martinus ikke skulle vinne «Melodifestivalen», er ekspertene noe delte i hvem de spår at vil gå seirende til den internasjonale finalen.

– Det er så himla vanskelig å si. Akkurat nå streames Medinas låt mer på Spotify, men jeg tror kanskje Sverige kommer til å stemme på Jacqline, Danny Saucedo eller Liamoo, sier Torbjörn Ek.

Morten Thomassen i den norske MGP-klubben tør imidlertid å nevne kun ett navn:

– Danny Saucedo har forsøkt så mange ganger, at nå er det kanskje hans tur.

Og skulle det bli en av disse istedenfor de joviale gladguttene fra Nord-Norge, bedyrer brødrene at det ikke blir surt om førsteplassen ryker, før de tar seg i det og legger til:

– Men selvfølgelig så har man lyst til å gjøre det så godt som mulig for å «go all the way». Vi skal prøve å gjøre Sverige stolte!