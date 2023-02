Esben Esther mister legeautorisasjonen: – Helt utslitt

Det var Blikk som først meldte denne nyheten.

I november kunne God kveld Norge avsløre at lege og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad (73) stod i fare for å miste autorisasjonen som lege.

Bakgrunnen var blant annet bekymringsmeldinger sendt fra fastleger til Statsforvalteren i Agder. Et av kjernepunktene var at Benestad har unnlatt å henvise pasienter til Rikshospitalet.

– Det er en systematisk forfølging, slik jeg oppfatter det. Helsetilsynet har, godt støttet av Rikshospitalet, jaktet på meg de siste 20 årene, sa Pirelli Benestad til God kveld Norge i denne sammenhengen.

Statens helsetilsyn ville på dette tidspunktet ikke kommentere saken, så lenge den var til under prosess.

Nå er det imidlertid bestemt at Benestad mister legeautorisasjonen.

Vil klage

Til God kveld Norge forteller Benestad at hen har jobbet intenst i hele dag.

– Er helt utslitt nå. Tror ikke jeg klarer å si noe fornuftig før i morgen, annet enn at jeg er dypt utrolig for hvordan det vil gå for alle dem som er avhengige av meg, skriver Benestad i en melding.

Benestad bekreftet til Fædrelandsvennen at hen har mistet autorisasjonen.

– Jeg har fått tre ukers klagefrist som jeg kommer til å benytte meg av. Det koker i hodet mitt nå, sier Benestad til Fædrelandsvennen.

Videre forteller Benestad at hen er bekymret for at det kan få fatale konsekvenser hvis hen slutter å jobbe.

– Hvis jeg slutter å jobbe, vil noen ta livet sitt. Jeg kan ikke sikkert si at det skjer, men jeg tror ganske sikkert at liv går tapt.

Støttes av mange

Etter at saken ble kjent i november, har støtteerklæringene kommet fra inn- og utland, fra fagfolk og fra personen i gata, til innboksen til Statens helsetilsyn.

Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, FRI, oppfordret dessuten folk via Facebook til å vise sin støtte til legen og sexologen.

«Mange av oss har fått hjelp av Esben Esther, spesielt etter resten av systemet har vendt ryggen til oss. Hen var den som sa “Vi skal skynde oss langsomt” når vi hadde dårlig tid, men som gav god og tett oppfølgning, samt utstrålte en trygghet ingen andre på feltet kan oppnå», skrev de på sin Facebook-side.

God kveld Norge snakket tidligere også med lederen for FRI Rogaland, Karoline Skarstein, som fryktet pasientkrise om Pirelli Benestad skulle miste autorisasjonen.

– Hens kompetanse og omsorg for oss som pasientgruppe har dekket opp for så mye feilbehandling og dårlige erfaringer i andre deler av det offentlige apparatet, sa Skarstein.