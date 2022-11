Esben Esther kjemper med nebb og klør – risikerer å miste autorisasjonen som lege

REDD: Lege og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad nekter å gi opp kampen mot staten, selv om hen innrømmer at hen er redd. Foto: Kjell Inge Søreide

Lege og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad (73) gjennomgår i disse dager en ny runde cellegiftkur for behandling av kreftsykdommen, som nå også har spredt seg til lungesekken.

– Kreften er under kontroll. Cellegiften virker heldigvis. Så jeg håndterer det greit, sier Benestad til God kveld Norge.

Det som imidlertid gir hen søvnløse netter for tiden, er at Statens helsetilsyn har sendt et varsel til Benestad der de vurderer å ta fra hen autorisasjonen som lege.

– Det er en systematisk forfølging, slik jeg oppfatter det. Helsetilsynet har, godt støttet av Rikshospitalet, jaktet på meg de siste 20 årene. De leter med lykt og lupe etter noe å ta meg på. Det er en liten gruppe som ønsker at jeg ikke skal være i virke, og denne gruppen har stor makt, sier hen.

Se hva Statens helsetilsyn og Rikshospitalet svarer, lenger ned i saken.

Kan miste autorisasjonen

Bakgrunnen er blant annet bekymringsmeldinger sendt fra fastleger til Statsforvalteren i Agder. Et av kjernepunktene er at Benestad har unnlatt å henvise pasienter til Rikshospitalet.

Ifølge legen og sexologen er konsekvensen av et eventuelt tilbakekall av autorisasjonen at det er mange som vil dø av dette.

– Det verst tenkelige er at jeg mister autorisasjonen. Jeg dør ikke av det, men det er det en del andre som gjør. Personer som er helt avhengige av meg for å få hormonbehandling. Som ikke vil til Rikshospitalet av ulike årsaker, legger Benestad til.

– De (Statens helsetilsyn red. anm.) forstår ikke at jeg har mer kompetanse på dette området enn Rikshospitalet. Fakta er at jeg forsøkte aktivt i ti-tolv år på å få til noe med Rikshospitalet, uten hell. Bare det at det er ni måneder lange ventelister ... Det er latterlig, sier hen.

I midten av oktober kom varselet fra Statens helsetilsyn. Benestad står i fare for å miste autorisasjonen som lege. I rundt 35 år har hen tatt imot pasienter som opplever en uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn på sitt legekontor i Grimstad.

Her har Benestad blant annet skrevet ut hormonbehandlings-preparater til sine pasienter. Henvendelsene som nå kommer fra Helsetilsynet tærer på kropp og sinn, innrømmer Benestad.

– Jeg blir fysisk dårlig av det. Jeg sover ikke om nettene, så nå er det min kone Elsa som må ta seg av kommunikasjonen. Jeg orker ikke dette. Jeg er redd Helsetilsynet, sier hen.

Benestad sier hen fikk 14 dager på seg til å svare på varselet fra Statens helsetilsyn. Det reagerer hen sterkt på.

– De har brukt måneder på å forberede denne saken. Og nå har de gitt meg 14 dager på dette. Vi har bedt om å få lengre tid, da jeg er på cellegift og det går utover kreftene. Men nei, det skal jeg ikke få. Det er grunnleggende uempatisk, sier hen.

Statens helsetilsyn svarer at de på nåværende tidspunkt ikke vil kommentere denne saken.

– Siden saken er under behandling, kan vi ikke kommentere innholdet i den, sier avdelingsdirektør Anne Myhr i Helsetilsynet.

Myhr sier dog at Benestad skal ha fått utsatt frist på å svare på varselet.

– Hen fikk tre uker frist for uttalelse, slik praksis er, og så utsatt frist etter en forespørsel, til sammen nesten fem uker fra forhåndsvarselet ble sendt ut.

Konkluderte med brudd på loven

Det var Statsforvalteren i Agder som 16. juni sendte et brev til Statens helsetilsyn, hvor de anmodet om vurdering av eventuell administrativ reaksjon, jamfør helsepersonelloven.

– Vår begrunnelse for oversendelsen til Statens helsetilsyn var basert på en helhetsvurdering av tidligere tilsynssaker, samt fire tilsynssaker av nyere dato som blant annet dreide seg om behandling av pasienter med kjønnsinkongruens, legens rekvirering av vanedannende legemidler, informasjonsplikt og journalføring, sier avdelingsdirektør Aase Aamland hos Statsforvalteren i Agder.

I disse fire sakene ble det konkludert med brudd på helselovgivningens krav til forsvarlighet, journalføring og informasjon.

– Statsforvalteren i Agder har formelt avsluttet vår oppfølging av legen etter at vi har påpekt disse lovbruddene, og saken ligger nå for videre behandling i Statens helsetilsyn, sier Aamland.

– Gitte rammer og premisser

God kveld Norge har også forelagt Rikshospitalet de påstander i saken som angår dem. De svarer følgende i en e-post:

– Det må være Statens helsetilsyn som svarer på spørsmål om en eventuell tilbakekalling av autorisasjon for Esben Esther Pirelli Benestad, ikke Oslo universitetssykehus, sier pressevakt ved Oslo universitetssykehus HF, Anders Bayer.

Rikshospitalet får også spørsmål omkring Benestads utsagn om at hen er mer kompetent på dette behandlingsområdet.

– Oslo universitetssykehus har et oppdrag som går på å tilby høyspesialisert kjønnsbekreftende behandling til pasienter med alvorlig kjønnsdysfori. Dette oppdraget forsøker vi å utføre på best mulig måte innen gitte rammer og premisser, svarer Bayer.

Vil gå til sak

Selv om dette nå skulle få verst tenkelige utfall, så nekter Benestad å gi opp.

– Hvis de bruker sin makt, så kan ikke jeg gjøre noe med det. Det kommer til å bli sivilsak, selvfølgelig, for det er grenser for hva vi kan utsette helsearbeidere for. Jeg vet ikke hvor lenge jeg holder på, eller hvor lenge jeg varer med denne kreftsykdommen, men så lenge jeg er her, så står jeg på.

For Benestad er største konsekvens av dette at mange liv kan gå tapt.

– Min behandlingsstrategi er å se mennesket. Jeg har min absolutte styrke der, og det er det mange som kan attestere. Det er en metode som ikke passer så godt inn i byråkratiene, men for pasientene er det livreddende. Min journalføring kan nok tidvis være litt rotete, men om alle med rotete journaler skulle miste autorisasjonen sin, så ville veldig mange leger blitt rammet av dette, sier Benestad.

Hen understreker at de nå har sendt over til Helsetilsynet en mer omfattende redegjørelse om Benestads måte å jobbe på. Flere har sendt inn støtteerklæringer og attester for å slå ring om den profilerte legen og sexologen, noe hen setter stor pris på.

– Når du er stilt overfor noen som har pistol, så er det godt å ikke stå alene. Jeg setter veldig stor pris på all støtte. Jeg synes Norge må ta et oppgjør med hele helsetilsynsordningen. Er det en person de vil ha ut, så blir bekymringsmeldingene tatt på alvor. Selv om de ikke har et profesjonelt grunnlag.

Frykter pasientkrise

I programmet Helene sjekker ut på NRK, som omhandler transkvinner, møter vi nåværende leder for FRI Rogaland, Karoline Skarstein.

I programmet forteller hun åpenhjertig om møtet med og avvisningen fra det offentlige, som resulterte i mange selvmordsforsøk.

– Men for tre måneder siden begynte jeg endelig på hormoner. Privat, sier Skarstein i programmet.

Hun forteller at livskvaliteten etter dette er bedret betraktelig, og at hun er bitter over å ha rotet bort så mange år av livet på «rotet med Rikshospitalet».

STØTTER BENESTAD: Karoline Skarstein, leder for FRI Rogaland. Foto: Renate Wiik

Deretter sitter Skarstein og programlederen i en videosamtale med lege Benestad.

Der går det fram at mange av de som kommer til behandling hos Benestad er blitt avvist av det offentlige.

Til God kveld Norge sier Skarstein at for mange transpersoner er Benestad deres første opplevelse av å bli møtt med respekt og forståelse i helsevesenet.

– Hens kompetanse og omsorg for oss som pasientgruppe har dekket opp for så mye feilbehandling og dårlige erfaringer i andre deler av det offentlige apparatet, sier Skarstein, og legger til at hun hos Benestad blir sett som individ.

– Hen sier hen har mer kompetanse enn Rikshospitalet på dette området. Har du noen formening om dette?

– Signalene fra pasienter, organisasjoner og andre skulle tilsi det, sier hun.

– Nasjonal retningslinje sier, og Helsedirektoratet har tydeliggjort det, at leger kan skrive ut hormonpreparater til transpersoner om de har kompetansen og erfaringen til å følge det opp. Og det har Benestad. Så kan man se på pasienterfaringer hos både Benestad og Rikshospitalets pasienter. Hvor Benestad meg bekjent ikke har noen pasientklager, mens Rikshospitalet har 90, bare de siste cirka to og et halvt årene, sier hun.

Skarstein legger til at det offentlige burde være takknemlige for at det finnes slike kompetente og dedikerte aktører som ønsker å bidra til et ellers fullstendig ignorert og ressurssvakt felt.

Hun frykter hva som kan skje dersom Benestad skulle miste autorisasjonen som lege.

– Dette kommer jo an på hva som vil skje med hens pasienter. Men mister vi den behandlingen vi går på i dag: pasientkrise. Hen har vært en uvurderlig ressurs for transpersoner i Norge, og med sin kunnskap og varme så har hen gitt mange transpersoner et bedre liv enn de hadde hatt uten hen.