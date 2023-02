Esben Esther: – Jeg er veldig ydmyk, men forferdelig sliten

Denne uken ble det avgjort at lege og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad (73) blir fratatt autorisasjonen som lege.

Avgjørelsen ble tatt av Statens Helsetilsyn, etter en tilsynssak.

God kveld Norge meldte i november at Pirelli Benestad hadde fått varsel fra Helsetilsynet om at hen kunne miste autorisasjonen.

– Veldig rørende

Da avgjørelsen omsider kom denne uken, har reaksjoner og støtteerklæringer strømmet inn fra ulike hold.

– Jeg har fått veldig mye støtte på mail. Det er så klart veldig rørende. Jeg fikk en melding fra en klient jeg hadde for mange år siden, hvor det ikke dreide seg om kjønnsinkongruens. Hun skriver at jeg reddet livet hennes. Jeg blir ydmyk langt inni sjela for at folk sier slikt om ting jeg har gjort, sier Pirelli Benestad til God kveld Norge fredag.

Hen sier at støtten har kommet fra alle kanter, men at hen ikke har rukket å lese alle meldingene ennå.

Fredag klokken 17 avholdes demonstrasjoner flere steder i landet.

«Bli med på demonstrasjon for verdig helsetilbud for transpersoner og tidenes høyeste transskrik - for Esben Esther», skriver FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold på sine Facebook-sider.

Blant annet i Oslo, Kristiansand, Bergen, Stavanger, Lillehammer og Trondheim demonstreres det fredag mot Helsetilsynets avgjørelse.

– Hva skal du gjøre i ettermiddag, når det demonstreres flere steder i landet for din sak?

– Det jeg vet, er at jeg i morgen skal på besøk og få litt nødvendig bandasje, sier hen.

– Jeg har fått dramatisk mye støtte. Det ligner på det som kom inn før avgjørelsen ble tatt. Jeg fikk også en melding fra en mor som har sittet og passet på sitt barn dag og natt etter at dette kom på banen, legger hen til.

Utslitt

Hen står fast ved at hen kommer til å påklage vedtaket fra Helsetilsynet, og at det verste nå er tanken på hva som vil skje med alle klientene.

– Hele greia fra Helsetilsynet er så utrolig partisk. Alle vet at det er en polarisert fagpolitisk debatt. Her tar de sine referanser fra den andre polen. Ingen klienter har klaget på meg, sier Pirelli Benestad.

Pirelli Benestad forteller også at hen er sterkt preget etter avgjørelsen.

– Jeg har på ingen måte mistet motet, men jeg er forferdelig sliten.

– Avgjørelsen ble tatt av Helsetilsynet

Når vi snakker med Pirelli Benestad fredag, sitter hen med vedtaket fra Helsetilsynet foran seg. Hen peker på flere ting hen reagerer på, og ytrer gjentatte ganger bekymring overfor hva som vil skje med pasientgruppen videre.

Helsetilsynet sier til God kveld Norge at de har forståelse for at deres avgjørelse kan oppleves krevende for pasientene til Benestad og de som nå må ivareta pasientene på en god måte. De står dog fast ved at de mener Pirelli Benestad har bedrevet «en praksis som er uforsvarlig og som truer pasientsikkerheten.»

Om Pirelli Benestads uttalelse om at Helsetilsynet har fremstått som partiske i denne prosessen, sier de følgende:

– Helsetilsynet har behandlet denne saken med den kompetansen som våre medarbeidere besitter, og har ikke fått innspill eller hatt kontakt med andre fagmiljøer i vurderingen av tilsynssaken, sier assisterende direktør i Statens Helsetilsyn, Heidi Merete Rudi.

Fredag demonstreres flere steder i landet, mot Helsetilsynets avgjørelse. Helsetilsynet ønsker ikke å kommentere dette.