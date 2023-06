Erling Braut Haaland krever å få 29-årings varemerke slettet

KREVER RETTEN TIL EGET VAREMERKE: Erling Braut Haaland krever at et registrert varemerke med hans etternavn blir slettet. Foto: Fredrik Varfjell/NTB

I vår kunne God kveld Norge melde at Erling Braut Haaland (22) hadde søkt om retten til varemerket «Erling Haaland», samt retten til egen signatur og et figurbilde av Haaland i svart-hvitt.

For en stund tilbake meldte VG at søknaden om signatur og figurbilde hadde gått gjennom hos Patentstyret, men at fotballstjernen hadde fått delvis avslag på søknad om varemerket Erling Haaland. Årsaken var at en 29-åring fra Oslo hadde kommet ham i forkjøpet, og fått registrert varemerket «Haaland» allerede i september 2022.

– Oppfatter at det strider mot loven

Nå har Erling Braut Haaland, ved advokatfirmaet Schjødt, sendt inn begjæring om administrativ overprøving til Patentstyret.

Ordningen med administrativ overprøving er et raskt, enkelt og billig alternativ til søksmål for domstolene.



I begjæringen krever Haaland at innehavers varemerkeregistrering skal slettes, med henvisning til flere paragrafer i varemerkeloven.

«Kravstiller har således rettslig interesse», skrives det i begjæringen.

Videre skriver Haaland via sin advokat, at innehaver har ingen forbindelse til navnet Haaland, og at vedkommende heller ikke har tatt varemerket i bruk. Det poengteres også at varefortegnelsen er svært vid, og langt unna det innehavers virksomhet er tilknyttet.

«Dette tilsier at varemerkeregistreringen er gjort med hensikt om å forhindre kravstiller fra å bruke merket og for å havne i en forhandlingsposisjon overfor kravstiller som allerede har tatt i bruk merket, noe som trekker i retning av at registreringen har skjedd i ond tro», skriver Schjødt i begjæringen.



Fotballstjernen mener at registreringen av varemerket «Haaland» er blitt gjort i strid med varemerkelovens paragraf 16. Her refereres det til at et varemerke ikke kan registreres uten samtykke fra rettighetshaver hvis:

«Merket er egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som en annen har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker, og søkeren kjente til bruken da søknaden om registrering ble innlevert».



God kveld Norge har vært i kontakt med Haalands advokat, Thomas Hagen i Schjødt, som sier de ikke vil kommentere saken, men henviser til begjæringen som er sendt til Patentstyret.

– En verdensstjerne



I begjæringen pekes også på at innehaverens søknad om varemerket «Haaland», ble sendt inn kort tid etter at Haaland hadde startet fotballsesongen i England «med å score mål på bestilling og gjort seg enda mer bemerket som verdensstjerne.»

Det er også lagt ved dokumentasjon på at Haaland selv i lang tid har brukt sitt navn i promotering av en rekke varer og tjenester, deriblant varene og tjenestene varemerket «Haaland» er registrert for.

I begjæringen skrives det at det «ikke er tvilsomt» at innehaver kjente til Haalands bruk da varemerket ble levert.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra 29-åringen som er innehaver av «Haaland»-varemerket. Vedkommende har ikke besvart våre henvendelser.



Trekker linjer til «Neymar-saken»

Ifølge Haaland og hans advokat, kan denne saken sammenlignes med «Neymar-saken» fra 2019.

«I Neymar-saken tok EU-domstolen stilling til om EUIPOs avgjørelse om at varemerkeregistreringen av ordmerket NEYMAR hadde skjedd i «ond tro», var korrekt», skrives det i begjæringen.

Her poengteres det at innehaver av Neymar-varemerket, i likhet med innehaver av Haaland-varemerket, hadde registrert navnet til en kjent fotballspiller for klær, sko og hodeplagg.



– Et sentralt moment var at EU-domstolen la til grunn at registreringssøkerens intensjon var free-riding på fotballspilleren Neymars renommé.



EU-domstolen konkluderte i dette tilfellet med at registreringen av «Neymar» som varemerke var ugyldig.

Kravet sendes 29-åringen

Patentstyret opplyser at det som nå skjer videre, er at de vil sende kravet fra advokatfirmaet Schjødt til den innklagede. De får så én måned på å svare, og hvis behov får partene mulighet til å uttale seg på nytt med gitte frister.

– Når saken er tilstrekkelig opplyst vil vi fatte en avgjørelse, senest innen én måned. Vi behandler rundt 20–30 slike saker i året, og ellers nesten 18.000 varemerkesøknader i året, sier seksjonssjef Knut Andreas Bostad i Patentstyret til God kveld Norge.

– Hva skal til for at Haaland får gjennomslag for sin klage?



– Det avgjørende blir etter dette om innleveringen av søknaden må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, sier Bostad.



Han sier at det at innehaver kan ha kjent til Haalands bruk av merket ikke i seg selv er nok til å fastslå at søker var i «ond tro».

Derimot, om søkers intensjon var å stanse Haalands bruk av merket, «vil det kunne inneholde et element av ond tro». Hvor kjent Erling Braut Haaland var på tidspunktet søknaden ble innlevert, vil også kunne spille en rolle i vurderingen.

At Haaland i sin klage poengterer at han har rettslig interesse, ser ikke Patentstyret på som noe problem.

– Nei, i denne saken er ikke det problematisk. I noen av «klagene» til Patentstyret kan hvem som helst klage på at et merke er registrert, men i disse sakene kreves det rettslig interesse. Her har klager rettslig interesse, sier Bostad.

Haaland krever i tillegg til at registreringen av varemerket «Haaland» oppheves, at innehaver pålegges å erstatte Erling Braut Haaland sakens kostnader for Patentstyret.