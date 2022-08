Erling Braut Haaland har kjøpt gigantvilla i Marbella

Det er ingen hemmelighet at Norges nye Manchester City-stjerne, Erling Braut Haaland (22), finner roen ved den spanske solkysten, og flere ganger har han lagt ut bilder i sosiale medier fra avslappende ferieturer til Marbella. Senest etter hans første hjemmekamp i lyseblå drakt i august, dro han på direkten for å koble av på stranden i Spania. Her ble en topptrent og badende Haaland avbildet i bølgene, noe som ble omtalt av blant mange den spanske sportsavisen AS.

– Det er ikke første gang at han blir sett i Marbella. Denne gang var det etter en kamp for å lade batteriene, skrev avisa.

Den spanske feriebyen er tilsynelatende blitt som et andre hjem for jærbuen, og nå er det flere ting som tyder på at han kommer til å tilbringe mye tid der også i fremtiden.

Eksklusiv eiendom

Omtrent samtidig med at overskriftene om en angivelig overgang fra Borussia Dortmund til Manchester City dukket opp i vår, investerte han i en 981 kvadratmeter stor bolig ved solkysten.

LUKSURIØS BOLIG: Dette er Braut Haalands siste investering i Marbella. Artikektselskapet som har tegnet boligen, Serrano Font, har publisert tegninger og bilder av eiendommen, blant annet på selskapets Instagram-konto. Foto: Serrano Font

Avisa AS skrev i mars at 22-åringen hadde signert en kjøpskontrakt på en bolig til en verdi av 6, 5 millioner euro. Det tilsvarer 63 millioner norske kroner.

INNGANGSPARTIET: Bildet viser inngangspartiet av Braut Haalands nye eiendom i Marbella. Foto: Det spanske eiendomsregisteret.

Ifølge spanske eiendomsregistre stemmer det at Braut Haaland i april kjøpte en bolig i et av Marbellas mest eksklusive områder, like ved «Golden Mile».

Dokumentene viser at eiendommen har en auksjonsverdi på i underkant av 60 millioner kroner.

STOR BOLIG: Disse tegningene viser inndelingen av rom i en av etasjene til boligen. Foto: Det spanske eiendomsregisteret.

Boligen, som stod ferdig i 2018, ligger på en eiendom med fantastisk utsikt over byen og Middelhavet.

Eiendommen har et stort utendørs basseng, utendørs dusjanlegg, samt en stor hage med flere sittegrupper.

Bassenget alene er på 77 kvadratmeter. 375 av boligens kvadratmetre er bygget under bakken. Hele tomten er på intet mindre enn 2091 kvadratmeter.

Boligen har ellers blant annet flere store oppholdsrom, romslige soverom, badstu, garasje, samt et større areal med terrasse.

Eier flere boliger

Det er tydelig at Haaland ser en verdi i å investere i eiendom. Ifølge spanske eiendomsregistre kjøpte han også en bolig i Marbella sommeren 2021.

EKSKLUSIV BOLIG: Braut Haaland står også som eier av denne boligen, i Marbella. Foto: Det spanske eiendomsregisteret.

Boligen ligger i et urbant strøk, har en størrelse på over 600 kvadratmeter, og ble bygget i 2018.

I dokumentene omtales den som en familiebolig på en større tomt, nærmeste bestemt 964 kvadratmetere.

Denne eiendommen ligger en ti minutters kjøretur fra Braut Haalands nye eiendom.

Hva Braut Haaland skal gjøre med denne eiendommen etter hans nye investering, vites ikke.

Braut Haaland har gjennom flere år hatt Marbella som sitt tilfluktsted. Her han han tilbrakt mye tid på ferie, alene som sammen med familien.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Braut Haalands far, Alfie Haaland, i anledning sønnens boligkjøp, uten å lykkes.

Tjener flere millioner – i uka

I mai ble det bekreftet at Haaland forlot Borussia Dortmund til fordel for en femårig kontrakt med Manchester City. Han skal ha blitt kjøpt ut for rundt 60 millioner euro. Siden har det vært mange spekulasjoner omkring hvor mye jærbuen ville tjene i den engelske storklubben.

Flere hevdet at han vil tjene et sted mellom 400.000 og 500.000 pund i uka, men TV 2s fotballreporter, Arilas Berg Ould-Saada, mente at han neppe ville tjene mer enn Manchester Citys best betalte spiller, Kevin De Bruyne, som har 375.000 pund i uka.

– Det er vanskelig å fastslå nøyaktig hva lønnen kommer til å være, sa Ould-Saada den gang.

Haaland scoret 86 mål på 89 kamper for sin gamle klubb Borussia Dortmund. Forventningene til nordmannen i Manchester City var derfor skyhøye før debuten i Premier League.

7.august scoret Haaland i sin aller første Premier League-kamp, i lyseblå drakt mot West Ham, og innfridde allerede da forventningene.