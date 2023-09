Erlend Elias kjøpte antrekk til svimlende sum – måtte få hjelp av moren

SVIMLENDE: Erlend Elias gikk til innkjøp av et svindyrt antrekk i 2009. Foto: Ola Thingstad

– Jeg måtte bare krype til korset og si at «vet du hva, jeg har kjøpt over evne», innrømmer han til God kveld Norge.



Det var i ukens episode av podkasten «Homsen & Bomsen», med Erlend Elias Bragstad (41) og Fritz Aanes (45), at førstnevnte kommer med den sjokkerende avsløringen.

Aanes har nemlig en formening om at Bragstad ofte kjøper dyre ting på impuls, og lurer derfor på om det er noe stylisten har angret på gjennom årene.

– Jeg unner meg veldig mye, og jeg angrer meg veldig mye. Man blir liksom tatt «in the heat of the moment», sier Bragstad innledningsvis.

– Tok det på MasterCard



Det var i forbindelse med premieren for TV 3-programmet «Pia og Jasmin søker drømmeprinsene» i 2009, at Bragstad gikk til innkjøp av de eksklusive designerplaggene.

41-åringen var stylist for Pia Haraldsen i serien, og til premieren trengte han et nytt antrekk.

«Jeg hadde liksom ingenting å ha på meg. Men det var en butikk som lå på Bygdøy allé, som het AvantGarde», sier Bragstad.



Summen var imidlertid ikke liten.

«Hæ? Kjøpte du deg et antrekk til en premiere for 110.000 kroner?» spør Aanes, hvor Bragstad svarer:

«Ja, jeg tok det på MasterCard, for jeg hadde jo ikke penger. Men vesken kostet i hvert fall 40.000 kroner».

Se den kostbare vesken på bildet under.

FØRSTE LØPER: Erlend Elias sier til God kveld Norge at dette var hans første løper noensinne, i forbindelse med premiere på realityserien «Pia og Jasmin søker drømmeprinsene». Foto: Privat

Måtte få hjelp fra moren sin

Bragstad måtte deretter få hjelp av moren sin til å betale ned deler av betalingen, slik at det ikke skulle gå til inkasso.

Til God kveld Norge forteller Bragstad at han nå er ferdig med nedbetalingen.

Den dag i dag angrer han ikke på kjøpet.

– Fordi jeg var så heldig å ha en mor som var så utrolig snill som hjalp meg.



41-åringen sier at han også forsøkte å levere tilbake de dyre designerplaggene, men det lot seg ikke gjøre.

Deretter skal han ha spurt daglig leder om han kunne bli ansatt ved butikken, slik at han kunne betale moren sin tilbake.

– Jeg måtte bare krype til korset og si at «vet du hva, jeg har kjøpt over evne, så om jeg kunne jobbe der og tjene litt penger så jeg kunne betale ned».

Ifølge Bragstad var butikken ett av Oslos mest eksklusive butikker på denne tiden, men er nå nedlagt. Selv følte han ikke at han var på jobb da han stod i butikken.

– Jeg følte det bare var lek og moro. I dag er det masse eksklusive merkebutikker i Oslo, men i 2009 var det ikke det i den grad, sier han til God kveld Norge.



Stylisten har imidlertid beholdt noen av plaggene, blant annet fløyelsjakken fra Armani og vesken fra Versace.

– Kjøper man kvalitet så varer det jo. Som stylist anbefaler jeg jo å kjøpe kvalitet, men kanskje ikke kjøpe over evne, sier han og ler.