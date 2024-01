Erkjenner seg ikke skyldig

Rakim Mayers, kjent som A$AP Rocky (35), er tiltalt for å ha skutt mot en bekjent i 2021.



I et rettsmøte i Los Angeles, mandag, erklærte rapperen seg ikke skyldig på anklagene. Det skriver The Guardian.

Mayers har vært siktet for to tilfeller av overgrep med et halvautomatisk skytevåpen og et tilfelle av personlig bruk av skytevåpen i skyteepisoden i Hollywood i november 2021.

Rapperen dukket opp i retten ikledd en grå dress, sammen med forsvarsadvokatene Joe Tacopina og Sarah Cohen. Han forlot retten uten å uttale seg.

Vil legge saken bak seg



I etterkant av rettsmøte kunne forsvarsadvokat Tacopina meddele til journalister utenfor rettslokalet, at artisten ser frem imot å legge saken bak seg. Videre fortalte advokaten at han og rapperen ikke har diskutert muligheten for domfellelse.

I november 2022 ble Mayers arrestert etter anklager om at han skjøt mot sin tidligere venn, Terell Ephron.

Ephron har vitnet om at stjernen siktet med en pistol mot ham 6. november 2021 og at han skal ha avfyrt et skudd, hvor han mener han ble truffet av kulefragmenter. Han hevdet i retten at han søkte nødvendig legehjelp på et sykehus i New York etter hendelsen.

«Alvorlig følelsesmessig nød»



Ephron er best kjent under navnet «A$AP Relli» og er et tidligere medlem av hiphopkollektivet A$AP Mob. Mayers og Ephron var barndomsvenner og gikk på samme videregående skole i New York.

I den sivile klagen mot Mayers, hevdet A$AP Rellis advokater at A$AP Rockys oppførsel var «ekstrem og opprørende» og førte til at klienten deres led «alvorlig følelsesmessig nød.»

Ephron har saksøkt rapperen for mer enn 25.000 amerikanske dollar i generell erstatning, i tillegg til penger for å dekke medisinske regninger og strafferstatning på et uspesifisert beløp i sivil domstol. Det skriver People.

I 2019 ble rapperen dømt for et overfall i Sverige etter en krangel mellom følget hans og to andre menn. For dette tilbrakte stjernen en måned i fengsel.